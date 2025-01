Eén partij concreetst geïnteresseerd in Vitesse, directeur Edwin Reijntjes onthult uit welk land

Vitesse heeft nog één kans om een definitief faillissement van de club te voorkomen. In juni moet de overname volledig geregeld en goedgekeurd zijn. Eén partij is vooralsnog het concreetst om de club in nood te redden van de ondergang.

Na de mislukte overname door de Amerikaanse zakenman Coley Parry en zijn investeringsgroep Common Group kwam Guus Franke in beeld. In 2024 probeerde Vitesse maandenlang de investeerder binnen te krijgen, maar de KNVB wilde niet zonder gedegen onderzoek akkoord gaan, alvorens Franke zelf de stekker uit de operatie trok.

De schulden van Vitesse blijven ondertussen oplopen. Alleen al aan Parry zijn de Arnhemmers zeventien miljoen euro verschuldigd. Het acute geldtekort werd afgelopen zomer gedekt door lokale ondernemers, waardoor de club de licentie behield en kon deelnemen aan het Keuken Kampioen Divisie-seizoen, maar een overname is nog altijd nodig om de club in leven te houden.

15 juni 2025 moet Vitesse een deal hebben met schuldeiser Parry en moet er een sluitende begroting liggen, met hulp van een nieuwe eigenaar. "Anders is Vitesse weg en is het helaas voorbij", vertelt algemeen directeur Edwin Reijntjes aan Omroep Gelderland.

De crisismanager laat weten met meerdere geïnteresseerde partijen te spreken over een overname, maar één partij is het concreetst. "Het gaat momenteel vooral om een Nederlandse partij, niet specifiek uit Gelderland en ja, ze zijn heel serieus. Naar deze partij wordt nu een uitgebreid vooronderzoek gedaan door een extern bureau. Dat gebeurt in opdracht van Vitesse."

"Half maart ongeveer moet het hopelijk positieve oordeel naar de licentiecommissie. Zij doen vervolgens nog een week of vier eigen onderzoek. Maar dan is er dus al veel gebeurd en dat is ook zoals de KNVB het nu wil."

In de competitie heeft de degradant het ondertussen net zo goed lastig. In 21 wedstrijden werden negentien punten bij elkaar gespeeld, maar door twee puntenstraffen wegens financieel wanbeleid van samen 27 punten staat Vitesse met negatief acht punten laatste.