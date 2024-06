Eén Oranje-speler weet nu al dat hij op de bank zit op het EK: ‘Klote’

Wout Weghorst had niet lang nodig om zichzelf opnieuw op het scorebord te werken bij Oranje. De spits kwam in minuut 62 binnen de lijnen en schoot in minuut 63 raak. Desondanks hoeft de aanvaller tijdens het EK niet te rekenen op een basisplaats.

"Ik denk dat het twee minuten was", antwoordt Weghorst op de vraag hoe lang hij nodig had voor zijn goal. "Die zat er snel in. Gisteren (woensdag, red.) was al gecommuniceerd dat ik er na een uur in zou komen."

Weghorst heeft net als alle andere spelers een gesprek gehad met bondscoach Ronald Koeman. "Daarin is duidelijkheid gegeven over mijn rol. Dat was teleurstellend voor mij. Je wil altijd spelen. Dat is cliché, maar zo is het wel. Dat was wel even balen de laatste dagen."

Mede door die mededeling was Weghorst gebrand om zichzelf te laten zien tegen Canada (4-0). "Als je erin komt, moet je laten zien dat je een signaal afgeeft en iets toevoegt aan het team", gaat de spits verder.

"Het is nu aan mij om de rol die ik krijg zo goed mogelijk in te vullen en er alles aan te doen om dat te veranderen. Ik ben op dit moment niet de eerste keus, dat klopt. Dat heeft de trainer gecommuniceerd."

Weghorst waardeert het dat er duidelijkheid is. "Ik denk dat dat belangrijk is voor de groep. Op dat moment is het teleurstellend en even klote, maar je moet zorgen dat je de knop omzet en schakelt."

"Uiteindelijk ben je met z'n allen bezig aan iets moois en gaat het hopelijk een hele mooie zomer worden. Daar is iedereen voor nodig. Ook al was het niet de boodschap waar ik op hoopte, ik waardeer het wel."

Wat de rol van Weghorst dan wel is? "Dat heb je vandaag kunnen zien, ik kwam erin. Mijn waarde voor het team is bekend. Het is aan mij om ervoor te zorgen dat ik ook tijdens het toernooi belangrijk ga zijn."

