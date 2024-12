FC Twente zet streep door komst van transfertarget: 'Hij kiest niet voor ons'

Miliano Jonathans verkast in de winter niet naar FC Twente. Dat bevestigt technisch directeur Arnold Bruggink donderdagavond in gesprek met Tijmen van Wissing van RTV Oost. De twintigjarige smaakmaker van Vitesse kan desondanks nog steeds op veel interesse uit het binnen- en buitenland rekenen.

Jonathans beschikt over een aflopend contract bij de Arnhemmers en is niet van plan om zijn verbintenis te verlengen. Daardoor is de linksbenige rechtsbuiten een interessante speler voor veel ploegen.

Onder meer sc Heerenveen, FC Utrecht, AZ, KAA Gent en RSC Anderlecht hebben belangstelling voor Jonathans. FC Twente hoorde ook in dat rijtje thuis, maar gaat de aandacht nu verleggen naar andere opties.

“We kunnen en willen niet mee met hun eisen”, laat Bruggink voorafgaand aan het Europa League-duel met Olympiakos optekenen. “Hij kiest niet voor ons, dat is wat we weten.”

Jonathans debuteerde in april 2022 op achttienjarige leeftijd in de Eredivisie. Inmiddels staat de teller op 38 officiële wedstrijden namens Vitesse. Jonathans miste het grootste gedeelte van het afgelopen seizoen wegens een zware kruisbandblessure.

Het jeugdexponent van Vitesse kan ook wat betreft zijn interlandcarrière kiezen. De Indonesische voetbalbond heeft hem benaderd en zou zijn dribbels graag in het nationale elftal zien. Jonathans wil dit seizoen echter nog geen definitieve keuze maken.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Jonathans in op 900.000 euro.