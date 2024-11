Ed Sheeran overtuigde toptalent om bij Ipswich Town te tekenen: ‘Groot fan’

Zanger Ed Sheeran heeft een rol gespeeld in de komst van Liam Delap naar Ipswich Town, zo vertelt voorzitter Mark Ashton in gesprek met persbureau AFP. De 21-jarige spits is groot fan van de Engelse wereldster.

Ipswich Town nam Delap afgelopen zomer voor ruim 17 miljoen euro over van Manchester City, waar hij jarenlang te boek stond als het grootste aanvallende talent uit de jeugdopleiding.

Delap kon voor meerdere clubs kiezen, maar koos toch voor the Tractor Boys. “We ontdekten al snel dat hij een grote fan van Ed Sheeran was”, onthult Ashton.

Sheeran sprak voorafgaand aan een groot optreden digitaal met Delap. “Ed deed mee aan een videogesprek met Liam op het trainingscomplex, vlak voordat hij met Taylor Swift het podium op ging. Waarschijnlijk gaf dit gesprek de doorslag om hem binnen te halen.”

De start van Delap bij Ipswich Town is veelbelovend. De Engelse jeugdinternational is een ware handenbinder en heeft al zes doelpunten in de Premier League gemaakt.

Delap is de zoon van voormalig middenvelder Rory Delap, die in het verleden elf interlands namens Ierland speelde. In zijn carrière kwam Delap senior tot liefst 359 officiële wedstrijden in de Premier League.

Delap junior wil zijn interlands overigens voor Engeland spelen. De jeugdige spits is meermaals gevraagd om te switchen van voetbalnationaliteit, maar richt zich op een interlandcarrière als Lion.