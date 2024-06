Earnest Stewart waagt nieuwe poging om middenvelder naar PSV te halen

Earnest Stewart is geen opgever en waagt nieuwe poging om Aster Vranckx naar PSV te halen

PSV heeft opnieuw aangeklopt bij VfL Wolfsburg voor Aster Vranckx, zo meldt De Telegraaf donderdag. De 21-jarige middenvelder moet deze zomer naar Eindhoven komen indien Jerdy Schouten of Joey Veerman vertrekt. Vranckx ligt in Wolfsburg nog tot medio 2025 vast.

De fysiek sterke Vranckx, die zijn wedstrijden voornamelijk als controlerende middenvelder speelt, stond vorig jaar al hoog op het lijstje bij PSV. De regerend landskampioen zou zich nu opnieuw hebben gemeld bij Wolfsburg om te informeren naar de diensten van de achtvoudig Belgisch international. Dit EK kwam Vranckx nog niet in actie.

Vranckx en zijn entourage brachten vorige seizoen zelfs een bezoek aan De Herdgang, maar uiteindelijk leverde dat geen transfer op. Volgens Duitse bronnen van de ochtendkrant is PSV nu opnieuw in de markt, evenals het Italiaanse Fiorentina. Aan die club werd Vranckx eerder ook al gelinkt. Een vertrek uit Wolfsburg kwam echter niet van de grond.

Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Vranckx nog altijd op 12 miljoen euro. In het afgelopen seizoen kwam de rechtspoot 1.351 minuten in actie namens Wolfsburg, verdeeld over 26 optredens. Daarin leverde Vranckx geen bijdrage aan doelpunten. Wel pakte de defensieve middenvelder liefst zeven gele kaarten.

Vranckx brak als jong talent door bij KV Mechelen, waarna Wolfsburg hem als tiener voor liefst 8 miljoen euro naar Duitsland haalde. In de Bundesliga heeft de Belg zijn potentieel nog niet volledig kunnen uiten. Ook een uitleenbeurt aan AC Milan leverde in het seizoen 2022/23 niet het gewenste resultaat op, waarna Vranckx in het afgelopen seizoen een nieuwe kans kreeg bij Wolfsburg.

Na opnieuw een teleurstellend seizoen, waarin Wolfsburg op de twaalfde plaats eindigde in de Bundesliga, lijken die Wölfe bereid om Vranckx te laten vertrekken. Wat de vraagprijs voor de talentvolle Belg is, is vooralsnog onbekend.

