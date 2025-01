Dylan Vente is de held van PEC Zwolle, dat na PSV ook pover Fortuna Sittard ruim klopt

PEC Zwolle heeft andermaal gewonnen in de Eredivisie. Een week na de knappe 3-1 zege op PSV werd Fortuna op een nederlaag getrakteerd: 1-4. Dylan Vente was de grote man aan Zwolse zijde met twee goals. Een hard gelag voor Fortuna, dat na de winterstop drie keer op rij heeft verloren en zich in een sportieve crisis bevindt.

PEC begon strijdlustig een met aanvallende intenties in Sittard en dat leverde al na elf minuten de 0-1 op. Na een vlotlopende aanval gaf Damian van der Haar bij de achterlijn voor op Vente, die zijn bewaker aftroefde en bij de eerste paal raak schoot in het dak van het doel. Fortuna rechtte de rug en leek snel langszij te komen, maar de inzet van Alessio da Cruz ging naast.

Het was juist PEC dat de voorsprong verdubbelde na ruim een half uur spelen in Zuid-Limburg. Dylan Mbayo gaf voor en Davy van den Berg drukte af in de linkerbenedenhoek. Een flinke domper voor Fortuna, dat amper een vuist kon maken in de eerste helft en met een loodzware opdracht aan de tweede helft begon. Ook de bij Ajax genoemde Alen Halilovic kwam niet in het stuk voor.

Trainer Danny Buijs was duidelijk ontevreden en voerde halverwege drie wissels door. De mutaties zorgden voor nieuw elan bij Fortuna, dat de spanning terugbracht in minuut 53. De ingevallen Josip Mitrovic bracht de aansluitingstreffer op zijn naam. De Limburgse euforie zorgde slechts zes minuten, want Loreintz Rosier veroorzaakte een strafschop. Vente ging achter de bal staan en schoot onberispelijk zijn tweede van de middag binnen.

Daarmee leek het verzet van Fortuna gebroken, al kopte Rosier, die dus een strafschop weggaf, nog net naast. Kristoffer Peterson raakte zelfs de paal met een hard schot. PEC overleefde deze hachelijke momenten en loerde ondertussen op de counter. Uit één van die uitbraken werd de wedstrijd in het slot gegooid door de bezoekers.

Filip Krastev, tegen PSV tweemaal trefzeker, verschalkte de uitkomende doelman Luuk Koopmans met een bekeken lobje in de verre hoek: 1-4. Voor Fortuna was toen duidelijk dat de derde opeenvolgende nederlaag in de Eredivisie niet meer te voorkomen was.

PEC staat nu dertiende, negen punten boven de gevreesde zestiende plek. De Zwollenaren treden volgende week aan tegen FC Utrecht, terwijl het zwalkende Fortuna, de huidige nummer acht, op bezoek gaat bij het eveneens wisselvallige sc Heerenveen.