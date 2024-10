Dybala bezorgt AS Roma uiterst welkome zege; Lazio stijgt naar vijfde plaats

AS Roma heeft donderdagavond een broodnodige zege geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer Ivan Juric won dankzij een treffer van Paulo Dybala met 1-0 van Torino en klimt naar de tiende plaats. Tegelijkertijd was aartsrivaal Lazio met liefst 1-5 te sterk voor Como, waardoor de blauwe club uit Rome momenteel de vijfde plaats bekleedt in de Serie A.

AS Roma - Torino 1-0

Roma kent na het rommelige ontslag van clubicoon Daniele De Rossi en de slechte resultaten vooralsnog een seizoen om zeer snel te vergeten. I Giallorossi, die hun laatste drie competitiewedstrijden niet wisten te winnen, kwamen na twintig minuten spelen wel op voorsprong in Olimpico.

Een dramatische terugspeelpass van Karol Linetty werd onderschept door Dybala, die eerder bij de bal was dan doelman Vanja Milinkovic-Savic. De Argentijn omspeelde de broer van voormalig Lazio-ster Sergej en schoof uit een moeilijke hoek binnen: 1-0.

Torino, dat na een uitstekende seizoenstart is teruggevallen op de ranglijst, wist daar weinig tegenover te stellen. Roma was de ploeg die na rust de meeste aanspraak maakte op de tweede treffer van de avond. Zo schoot Tommaso Baldanzi tegen de paal en redde Milinkovic-Savic op een afstandsknal van Enzo Le Fée. Aan de andere kant loste Alieu Njie een schot, dat gekeerd werd door Mile Svilar.

In aanvallend opzicht viel Torino echter zeer tegen, waardoor er niets meer gedaan kon worden aan de 1-0 achterstand en Roma met een belangrijke driepunter aan de haal gaat.

Como - Lazio 1-5

Lazio won drie van zijn laatste vier Serie A-wedstrijden en verloor tussendoor alleen op bezoek bij Juventus. Aan het Comomeer moest die lijn doorgetrokken worden en daarin slaagden de Romeinen.

Na een klein half uur opende Taty Castellanos de score uit een strafschop, die gegeven werd na hands van Alberto Dossena. Enkele minuten later kwam de ploeg van trainer Marco Baroni ook op 0-2. Een diepe bal van Gustav Isaksen kwam aan de linkerkant terecht bij Nuno Tavares. Hij bediende op zijn beurt Pedro, wiens lage schuiver tegen de touwen sloeg.

Luca Mazzitelli bracht de spanning na rust terug met een fraaie volley, waarna er twee rode kaarten vielen in een tijdsbestek van een paar minuten. Allereerst pakte Como-speler Matthias Braunöder zijn tweede gele kaart voor een overtreding. Even later kreeg ook Tavares zijn tweede gele prent, voor het stoppen van een veelbelovende aanval.

Met tien tegen tien liep Lazio weg bij Como. Patric maakte er 1-3 van door bij de tweede paal binnen te schieten. Castellanos maakte op aangeven van Boulaye Dia zijn tweede van de avond met een schot in de bovenhoek. Diep in blessuretijd tilde Loum Tchaouna de marge zelfs naar vier: 1-5.