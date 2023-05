Dusan Tadic van leider naar lijder bij Ajax? ‘Je moet duidelijk en hard zijn’

Zaterdag, 13 mei 2023 om 09:25 • Wessel Antes • Laatste update: 12:23

Het Algemeen Dagblad pakt zaterdagochtend uit met een uitgebreid achtergrondverhaal over de situatie van Dusan Tadic bij Ajax. De 34-jarige aanvoerder krijgt al geruime tijd kritiek over zijn spel, waardoor Johan Inan zich afvraagt hoe je een leider op een nette manier naar de bank kunt begeleiden. Voor zijn analyse gaat de journalist in gesprek met Huub Stevens. De 69-jarige voormalig trainer denkt dat het tijd is voor Ajax om een eerlijk gesprek met Tadic aan te gaan. “Als je er als trainer van overtuigd bent dat het beste er af is, moet je eerlijk zijn.”

Stevens zelf is van mening dat Tadic nog niet ‘op’ is. “Als ik hoor hoe hongerig en fit hij nog is, kan ik me dat niet voorstellen.” Toch denkt Stevens dat het belangrijk is om Tadic alvast voor te bereiden op het onvermijdelijke: een minder prominente rol in de selectie van Ajax. “Door eerlijk het gesprek aan te gaan. Je kunt daarin vertrouwen uitspreken én aangeven dat hij iets vaker op de bank zal plaatsnemen. Ik deed in mijn tijd uit mezelf een stap terug. Tegenwoordig denken spelers steeds vaker dat ze het blijven aankunnen.” Tadic ligt bij Ajax als speler nog tot medio 2024 vast.

Het voeren van een gesprek is uiterst belangrijk, zo stelt Stevens. “Als je weet dat hij daarvoor openstaat, moet je aangeven dat hij op een andere manier alsnog waarde kan hebben op de momenten dat hij niet meer speelt.” Indien Tadic zich hard opstelt, moet Ajax duidelijk zijn volgens de Limburger. “Wil hij dat niet of gooit hij zijn kont tegen de krib, dan hoef je er geen omweg van te maken. Dan maak je het nog een keer duidelijk en kun je vervolgens afscheid nemen.”

Stevens weet uit ervaring dat het belangrijk is om het gesprek op de juiste manier te voeren. “Zo'n gesprek kun je op de club, maar ook elders onder het genot van een hapje voeren. Maar er is altijd een moment dat het móet gebeuren. Een echte trainer of leider herkent dat en laat het niet voorbijgaan. Als je er als trainer van overtuigd bent dat het het beste er af is, moet je eerlijk zijn. Dat betekent dus ook duidelijk en hard zijn, want eigenlijk is de boodschap dat zijn carrière eindigt. Of dat voor Tadic nu al opgaat, waag ik echter te betwijfelen.” Tadic kwam dit seizoen al 3.803 officiële speelminuten in actie voor Ajax, verdeeld over 44 optredens. Daarin was de aanvoerder goed voor elf doelpunten en twintig assists.