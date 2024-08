Dusan Tadic neemt Fenerbahçe met twee treffers tegen Alanyaspor bij de hand

Fenerbahçe heeft vrijdagavond een probleemloze zege in de Turkse Süper Lig geboekt. Dusan Tadic werd tegen Alanyaspor de grote man met twee treffers, waarna het slotakkoord van Edin Dzeko was: 3-0. Door de overwinning gaat de ploeg van trainer José Mourinho met tien punten uit vier duels aan kop, al zijn Galatasaray en Besiktas nog ongeslagen. Zij hebben twee duels minder gespeeld.

Bijzonderheden:

Mourinho had bij Fenerbahçe basisplaatsen ingeruimd voor Tadic, ex-Feyenoorder Sebastian Szymanski en de Nederlandse linksback Jayden Oosterwolde. Het was Tadic die de ban vlak voor rust wist te breken. Hij haalde de bal onder zijn linkervoet door en schoot hierna met rechts raak: 1-0.

De Serviër verdubbelde halverwege de tweede helft de marge. Hij profiteerde van een verkeerde inschatting in de defensie van Alanyaspor en wipte de bal vervolgens over de uitkomende doelman Mahmut Taskiran heen: 2-0. Het slotakkoord was niet veel later voor Dzeko, die overtuigend raak schoot op aangeven van Irfan Can Kahveci: 3-0.



Fenerbahçe - Alanyaspor 3-0

43’ 1-0 Dusan Tadic (assist: Edin Dzeko)

65’ 2-0 Dusan Tadic

68’ 3-0 Edin Dzeko (Irfan Can Kahveci)