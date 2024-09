Dusan Tadic grijpt opnieuw hoofdrol en gidst Fenerbahçe naar koppositie

Fenerbahçe is in elk geval voor een paar dagen koploper van de Süper Lig. Door doelpunten van Allan Saint-Maximin en Dusan Tadic – die ook de assist op de 0-1 gaf – boekten Sari Kanaryalar zondag een eenvoudige 0-2 zege op Kasimpasa. Het nog foutloze Galatasaray kan dinsdag weer over de aartsrivaal heen klimmen. Tadic vijzelde zijn totaal dit seizoen met zijn goal op naar drie.

Bijzonderheden:

Naast Tadic mochten ook ex-Eredivisionisten Jayden Oosterwolde en Sebastian Szymanski aan de aftrap plaatsnemen. Sofyan Amrabat hield in eerste instantie de bank warm. Vanaf daar zag hij Saint-Maximin na 22 minuten de score openen. Tadic leverde de bal vanaf rechts aan bij de Fransman, die naar binnen dribbelde en ongehinderd in de verre hoek kon mikken: 0-1.

Nog voor rust verdubbelde Tadic zelf de marge. De Serviër mocht aanleggen voor een strafschop na een charge op Saint-Maximin, en schoot onberispelijk raak door het midden. Het Fenerbahçe van José Mourinho komt zo op dertien punten na vijf competitieduels. Galatasaray, dat dus langzij kan komen, staat op twaalf uit vier.

Kasimpasa - Fenerbahçe 0-2

22’ Allan Saint-Maximin (assist: Dusan Tadic)

39’ Dusan Tadic (penalty)