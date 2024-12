Liverpool heeft duur puntenverlies geleden in de Premier League. De koploper leek ondanks een 1-0 en 2-1 achterstand dankzij een dubbelslag van Mohamed Salah alsnog aan het langste eind te trekken tegen Newcastle United, maar een fout van Caoimhín Kelleher, die een vrije trap van Bruno Guimarães totaal verkeerd inschatte, leverde de thuisploeg vlak voor tijd alsnog een punt op: 3-3.

Aan de kant van Newcastle moest voormalig Willem II'er Alexander Isak voor de treffers zorgen. De Zweed werd voorin gesteund door Jacob Murphy en Anthony Gordon. Bij Liverpool stond zowel Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch als Cody Gakpo aan de aftrap. Ten opzichte van de 2-0 zege op Manchester City verhuisden Luis Díaz en Dominik Szoboszlai naar de bank, om plaats te maken voor Darwin Núñez en Curtis Jones.

Liverpool kreeg in de openingsfase weinig voor elkaar. Newcastle verdedigde gegroepeerd en smoorde de aanvallen van de bezoekers in een een vroeg stadium in de kiem. De thuisploeg loerde op de counter en wist daar regelmatig gevaar uit te creëren. Zo kwam Isak in scoringspositie terecht toen hij een slim steekpassje van Joelinton ontving. De spits besloot af te leggen en dat bleek een verkeerde keuze te zijn geweest.

Na een klein kwartier kwam Liverpool plots tot tweemaal toe op voorsprong. Bij het eerste moment zag Alexis Mac Allister zijn venijnige poging uit de korte koek geplukt worden door Nick Pope, die een minuutje later zag dat de volgende uithaal van Mac Allister op de buitenkant van de paal belandde. Aan de andere kant trof ook Murphy het aluminium. Op aangeven van Gordon schoot de buitenspeler keihard tegen de buitenkant van de paal.

Liverpool probeerde het wel, maar het ontbrak bij de bezoekers aan scherpte en Newcastle bleef de scherper ogende ploeg. Een uiterste ingreep van Joe Gomez voorkwam in eerste instantie nog een tegentreffer, maar even later was het alsnog raak voor the Magpies. Isak was Van Dijk te slim af en zag zijn kanonskogel van net buiten de zestien schitterend in de bovenhoek belanden: 1-0.

Een dramatische terugspeelbal van Gomez had Newcastle ook de 2-0 moeten opleveren. Gordon anticipeerde op de fout van Gomez en kwam oog in oog met Caoimhín Kelleher te staan. De Ierse goalie maakte zich goed breed en voorkwam met zijn benen dat de problemen voor Liverpool niet nog groter werden. Luttele ogenblikken later baalde Murphy opnieuw, toen zijn volgende gevaarlijke schot centimeters naast vloog.

Vijf minuten na rust kwam Liverpool op gelijke hoogte. Een diepe bal kwam aan de rechterkant van het veld terecht bij Salah. De Egyptenaar overwoog zijn opties en koos ervoor om de instormende Jones te bedienen. De aanvallende middenvelder schoot de bal bij de eerste paal in het dak van het doel: 1-1. Het geloof keerde helemaal terug bij Liverpool en Gakpo had direct voor de 1-2 kunnen zorgen, ware het niet dat de volley van de ex-PSV'er nipt naast vloog.

Gakpo kopte weer even later uitstekend terug richting de tweede paal, waar Núñez twee schoenmaten tekortkwam om voor de voorsprong te zorgen. Liverpool leek orde op zaken te stellen, maar liep tegen een enorme tegenvaller aan. Isak gaf op precies het juiste moment mee aan Gordon, die Gomez uitkapte en de verre hoek vond achter de kansloze Kelleher: 2-1.

Liverpool gaf uiteraard niet op en wist de stand voor de tweede keer gelijk te trekken. Invaller Trent Alexander-Arnold, die amper een minuut in het veld stond, stoomde mee op aan de rechterkant en legde perfect terug op Salah, die bij de eerste paal de verre hoek vond met een lage schuiver: 2-2. Salah was die fase niet te stoppen en nadat hij eerstede pech had met een schot tegen de lat, was het even later alsnog raak. Invaller Szoboszlai gaf voor, Salah schoot uit de draai raak: 2-3.

Vlak voor tijd ging het alsnog mis voor Liverpool. Kelleher besloot een vrije trap van Guimarães te laten gaan en dat bleek een extreem dure fout van de Ier. Bij de tweede paal dook Fabian Schär op, die de bal via de binnenkant van de paal binnengleed: 3-3.