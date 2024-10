Duitsland ziet 1 speler afhaken in aanloop naar duel met het Nederlands elftal

David Raum heeft het trainingskamp van Duitsland verlaten. De 26-jarige vleugelverdediger van RB Leipzig kan door een enkelblessure niet in actie komen tegen Bosnië en Herzegovina en het Nederlands elftal.

Raum meldde zich maandag wel bij de nationale ploeg, maar keerde snel weer huiswaarts vanwege pijntjes aan zijn enkel. De Duitse voetbalbond heeft besloten om Robin Gosens (Fiorentina) op te roepen als vervanger.

Voor Gosens wacht daardoor een duel met het land van zijn vader. De in Emmerich geboren linkspoot begon zijn voetbalcarrière bij FC Dordrecht, nadat hij eerder in de jeugdopleiding van Vitesse had gespeeld.

Raum ziet een duel met teamgenoten Lutsharel Geertruida en Xavi Simons aan zich voorbijgaan. De 26-voudig international begon het EK afgelopen zomer als wisselspeler, maar veroverde uiteindelijk wel een basisplaats.

Gosens speelde tot dusver twintig interlands namens Duitsland. Afgelopen zomer verliet hij 1. FC Union Berlin voor een nieuw Italiaans avontuur bij Fiorentina. Daar is de dertigjarige Duitser momenteel een vaste basisspeler.

Duitsland gaat vrijdagavond om 20.45 uur op bezoek bij Bosnië en Herzegovina, in het kader van de Nations League. Drie dagen later wacht in die competitie een thuisduel met het Nederlands elftal.

Tijdens de vorige interlandperiode was het elftal van bondscoach Julian Nagelsmann met liefst 5-0 te sterk voor Hongarije. In Amsterdam eindigde het uitduel met Oranje in een 2-2 gelijkspel.