Duitsland wint nipt van Bosnië en Herzegovina en is nu alleen koploper in Nations League-groep van Nederlands elftal

Duitsland heeft vrijdagavond een nipte zege geboekt op Bosnië en Herzegovina in de Nations League. In Zenica, waar Duitsland liefst drie treffers zag worden afgekeurd, werd het uiteindelijk 1-2. Door de zege van de Duitsers en het gelijkspel van Nederland in en tegen Hongarije (1-1) is Duitsland nu alleen koploper in de Nations League-poule, met zeven punten. Nederland staat tweede met vijf punten, Hongarije derde met twee punten. Bosnië staat met één punt onderaan.

Duitsland moet het deze interlandperiode stellen zonder een flink aantal spelers. Onder meer Kai Havertz, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug en Marc-André ter Stegen kunnen door blessures niet in actie komen. Daardoor koos bondscoach Julian Nagelsmann ervoor om tegen Bosnië onder meer debutanten Alexander Nübel en Tim Kleindienst te laten starten.

Duitsland startte enigszins moeizaam en zag Bosnië twee keer gevaarlijk worden. Eerst ging een vrije trap van Ivan Basic net naast, even later kon Nübel maar net voorkomen dat Edin Dzeko een terugspeelbal van Serge Gnabry kon onderschappen.

Halverwege de eerste helft begon ook Duitsland gevaarlijk te worden. In eerste instantie leverde dat alleen een gemiste kans op van Pascal Groß. Zijn harde schot ging net naast.

Na een half uur was het wél raak. Een lange bal van Robert Andrich werd door Florian Wirtz teruggelegd, waarna Deniz Undav simpel kon afdrukken: 0-1. Vlak daarna leek het via Kleindienst zelfs 0-2 te worden, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de 36ste minuut was het alsnog 0-2, en opnieuw was Undav de gevierde man. De aanvaller gleed een lage voorzet van Maximilian Mittelstädt binnen. Via Wirtz, die de bal vlak voor rust over het doel kopte uit een corner, werd het ook nog bijna 0-3.

Na de rust, met Ajacied Benjamin Tahirovic inmiddels binnen de lijnen, zag Duitsland tot twee keer toe een treffer worden afgekeurd. Eerst scoorde Undav, tien minuten later Gnabry. In beide gevallen was er echter sprake van buitenspel.

Twintig minuten voor tijd werd het plotseling weer spannend, toen Dzeko de bal binnenkopte uit een corner: 1-2. De gelijkmaker viel uiteindelijk niet meer, waardoor Duitsland met een goed gevoel richting het duel met Oranje komende maandag gaat.