Duitsland maakt onder leiding van Toni Kroos grote indruk en wint van Frankrijk

Duitsland heeft zaterdagavond een indrukwekkende zege op Frankrijk geboekt. Duitsland, dinsdag de oefentegenstander van het Nederlands elftal, won met 0-2 in Lyon. Onze oosterburen kwamen al na zeven seconden op voorsprong dankzij een beauty van Florian Wirtz. Ondanks de nodige Franse kansen wist alleen Kai Havertz daarna nog tot scoren te komen.

Bij Frankrijk werd de aanval gevormd door Ousmane Dembélé, Marcus Thuram en Kylian Mbappé. Op doel kreeg Brice Samba de voorkeur boven Mike Maignan. Bij Duitsland keerde Toni Kroos terug in het elftal. Het was voor de middenvelder van Real Madrid zijn eerste interland in drie jaar tijd. Maximilian Mittelstädt debuteerde en werd als linksback opgesteld door bondscoach Julian Nagelsmann.

Duitsland begon ongekend goed aan de wedstrijd. De aftrap leek weinig bijzonders op te leveren, totdat Kroos alles en iedereen verraste door kort te draaien en de bal direct naar voren te spelen. Kroos bereikte Wirtz, die andermaal zijn klasse etaleerde en na een korte dribbel verwoestend uithaalde via de onderkant van de lat: 0-1.

Een periode van dominantie leverde dat niet direct op voor Duitsland, dat enkele kansen van Frankrijk moest toestaan. Zo vloog een schot van Thuram een meter over het doel van Marc-André ter Stegen, die even later zijn klasse liet zien. De doelman van FC Barcelona zag Mbappé naderen en hield vervolgens het hoofd koel toen laatstgenoemde het probeerde met een stiftje.

In de fase voor rust kwam Frankrijk andermaal dichtbij. Zo had Ter Stegen nog maar net een antwoord op Dembélé, terwijl ook Adrien Rabiot meer had moeten doen met de geboden ruimte. De middenvelder van Juventus raakte de bal van dichtbij niet goed en verkwanselde zo een prima mogelijkheid.

Enkele minuten na rust toonde Duitsland waar het bekend om staat: efficiëntie. Een diepe bal kwam aan de linkerkant terecht bij Jamal Musiala, die het overzicht behield en Havertz bediende. Voor de aanvaller van Arsenal was het geen grote uitdaging om de bal binnen te schuiven: 0-2.

Frankrijk had in de tweede helft een stuk minder in te brengen dan in de eerste, al mocht Dembélé nog wel even denken aan de 1-2. De vleugelaanvaller van Paris Saint-Germain zag zijn inzet echter net naast gaan. Daarna was het vooral Duitsland dat de klok sloeg onder leiding van de uitstekend spelende Kroos.

In de slotfase hield Samba Frankrijk meermaals op de been. Allereerst had hij ternauwernood een antwoord op een vlammend schot van Mittelstädt, terwijl ook Thomas Müller en Deniz Undav stuitten op de goalie van RC Lens. Met het eindsignaal in zicht maakte Mittelstädt ongelukkig hands, waarna de bal via Antonio Rüdiger en de lat uit de doelmond vertrok. Beide ploegen vonden het daarna wel welletjes, al kwam invaller Olivier Giroud nog wel dichtbij met een kopbal.

