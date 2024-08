Duitse selectie flink opgeschud voor Nations League-duel met Oranje

Julian Nagelsmann heeft de selectie van Duitsland bekendgemaakt voor het Nations League-duel met Oranje. De 37-jarige bondscoach kiest noodgedwongen voor een frisse wind en maakt een aantal opvallende keuzes. Zo is er opnieuw geen plek voor Leon Goretzka.

Exact 55 dagen na de uitschakeling op het EK door Spanje (2-1 na verlenging in de kwartfinale) maakt Nagelsmann bekend op welke 23 spelers hij een beroep wil doen in de Nations League-wedstrijden tegen Nederland en Hongarije.

Doordat Manuel Neuer, Toni Kroos, Thomas Müller en Ilkay Gündogan bekend hebben gemaakt te zullen stoppen staat die Mannschaft voor een frisse wind. VfB Stuttgart-middenvelder Angelo Stiller debuteert in de selectie.

De 23-jarige middenvelder speelde tot dusver zeventien interlands voor Jong Duitsland en was daarin twee keer trefzeker. Nagelsmann gaf na het EK al te kennen Stiller als serieuze kandidaat te zien om Kroos op te volgen.

Niet alle grote namen zijn verdwenen. Zo is er eindelijk ruimte voor Marc-André ter Stegen om zich te kronen tot eerste doelman. Ook Joshua Kimmich, Florian Wirtz en Kai Havertz maken onderdeel uit van het keurkorps van Nagelsmann.

Opvallende afwezige is Antonio Rüdiger. Volgens een verklaring van de Duitse voetbalbond is in onderling overleg besloten om de centrale verdediger van Real Madrid buiten de selectie te laten na een intensieve voetbalzomer. Hij krijgt de tijd om te herstellen.

"Over het algemeen zijn we tevreden over de manier waarop de spelers hun rol hebben vervuld op het EK", vertelt Nagelsmann op de website van de bond. "Daarom willen we de EK-ploeg de kans geven om zich in de eerste wedstrijden na het toernooi opnieuw te presenteren."

Duitsland begint de Nations League-campagne op 7 september tegen Hongarije. Drie dagen later is het Nederlands elftal van Ronald Koeman de tegenstander. De vierde en laatste tegenstander in Groep 3 is Bosnië en Herzegovina.