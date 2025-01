Duitse kranten verklaren nederlaag Bayern en wijzen twee uitblinkers aan bij Feyenoord

De Duitse media kijken op van de overwinning van Feyenoord op Bayern München in de Champions League (3-0). Aan de ene kant klinkt er kritiek op het spel van meerdere spelers van de Zuid-Duitsers, terwijl er ook lovend geschreven wordt over onder meer Santiago Gimenez en Justin Bijlow.

In Duitsland wordt er onder meer gewezen op de pech van Bayern München en de effectiviteit van Feyenoord. Zo worden Raphaël Guerreiro, die de penalty veroorzaakte na een onnodige overtreding op Calvin Stengs, en Kim Min-jae, die in de fout ging voorafgaand aan de 1-0, als zondebokken aangewezen. Ook Harry Kane heeft het laten afweten in de ogen van de Duitse media.

Uitblinker volgens de Duitsers is Feyenoord-doelman Bijlow, die onder meer gevaarlijke pogingen van Kingsley Coman, Kane en Jamal Musiala onschadelijk maakte. Ook Gimenez wordt aangewezen als een van de beste spelers bij Feyenoord tegen Bayern.

“Alle statistieken spraken in het voordeel van Bayern, maar het resultaat is ontnuchterend”, zo schrijft BILD. “Megafouten van Minjae Kim (bij de 1-0) en Dayot Upamecano (bij de 3-0) en een onnodige strafschop (fout van Guerreiro) waren uiteindelijk doorslaggevend.”

Der Kicker spreekt daags na de nederlaag van Bayern München over een ‘kwaliteitsprobleem’ in de selectie. “Het doel van de om de titel ‘terug naar huis’ te halen is nog ver weg, omdat de ploeg in belangrijke wedstrijden te vaak verkeerd handelt.”

Sportschau geeft vooral credits aan Bijlow, al is de krant ook kritisch op het gebrek aan nauwkeurigheid in de afronding bij Bayern. “Ondanks de duidelijke superioriteit en al zijn inspanningen kon Bayern lange tijd geen enkel middel vinden tegen de zeer compacte nummer vier van de Eredivisie. Ook keeper Justin Bijlow beleefde een schitterende dag.”

“Bayern lijkt zich te moeten opmaken voor play-offs”, schrijft der Spiegel, dat het verlies vooral op 'pech' gooit. “Bayern stormde negentig minuten lang, maar Feyenoord scoorde met vrijwel elke doelpoging. Het was een arbeidsongeval voor der Rekordmeister.”