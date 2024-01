Duits voetbalicoon Franz Beckenbauer op 78-jarige leeftijd overleden

Franz Beckenbauer is zondag op 78-jarige leeftijd overleden, zo heeft de familie van het Duitse voetbalicoon bekendgemaakt aan persbureau DPA. De 103-voudig international van Duitsland was aanvoerder toen hij zijn land in 1974 naar de WK-titel loodste, ten koste van het Nederlands elftal (2-1). In clubverband gaat de voormalig verdediger de boeken in als absolute legende bij Bayern München. Beckenbauer won de Ballon d'Or liefst tweemaal.

Verder wordt er nog niets gecommuniceerd over de oorzaak van het overlijden van de Duitser. Bekend is dat de gezondheid van Beckenbauer de afgelopen jaren behoorlijk was aangetast. Zo kampte de voormalig topverdediger onder meer met hartproblemen, een ooginfarct, de ziekte van Parkinson en bijbehorende dementie.

De in München geboren Beckenbauer groeide in zijn spelersloopbaan uit tot misschien wel de grootste Duitse voetballer aller tijden. Viermaal werd hij verkozen tot Duits voetballer van het jaar (1966, 1968, 1974 en 1976). Tweemaal won hij de Ballon d’Or (1972 en 1976). De individuele prijzen tonen aan wat voor bijdrage Beckenbauer leverde aan de elftallen van Duitsland, Bayern en Hamburger SV.

Beckenbauer speelde als kind van de club in totaal liefst 582 wedstrijden voor Bayern, waarin hij voor een verdediger fraaie offensieve cijfers wist te noteren. De rechtspoot wist liefst 74 doelpunten te maken en fungeerde 75 keer als aangever. In de eindfase van zijn carrière speelde Beckenbauer nog voor HSV en de New York Cosmos.

In clubverband won Beckenbauer vijf keer de Bundesliga. Tussen 1973 en 1976 wist Der Kaiser met Bayern driemaal beslag te leggen op de Europacup 1. Verder wist de Duitse libero nog een aantal binnenlandse bekers aan zijn palmares toe te voegen, in zowel Duitsland als de Verenigde Staten.

Ook in het nationale elftal van Duitsland was Beckenbauer een grootheid. Met zijn land won de verdediger niet alleen de eerder genoemde WK-titel in 1974, maar ook het EK van 1972. In 1983 zette Beckenbauer een punt achter zijn spelersloopbaan, waarna een rijkelijke carrière als bondscoach en president volgde.

Zo was Beckenbauer bondscoach van het Duitse elftal dat in 1990 het WK wist te winnen. Tussen 1994 en 2009 was hij president van Bayern, om vervolgens aan de slag te gaan bij de wereldvoetbalbond FIFA.

