Duidelijk interview van zaakwaarnemer biedt Feyenoord-supporters hoop

Zaterdag, 22 april 2023 om 14:21 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:38

Sebastian Szymanski keert na dit seizoen niet terug naar Dinamo Moskou. Dat heeft Mariusz Piekarski, de zaakwaarnemer van de 23-jarige middenvelder, bevestigd bij het Poolse Bez Sciemy. Feyenoord huurt Szymanski dit seizoen van de Russische club en kan hem voor ruim tien miljoen euro definitief overnemen. Er is alleen nog geen duidelijkheid over de toekomst van de Pool, aldus Piekarski.

“De vraag waar Sebastian volgend seizoen speelt kan eind mei of begin juni beantwoord worden”, begint de zaakwaarnemer. Piekarski geeft aan dat Szymanski gelukkig is bij Feyenoord. De middenvelder was dit seizoen tot dusver goed voor negen doelpunten en zeven assists in 35 wedstrijden. “Hij is erg blij met deze transfer. Tot nu toe is het een schot in de roos gebleken. Nu de Eredivisie zijn einde nadert, voeren we meer en meer gesprekken”, aldus Piekarski.

Feyenoord maakte afgelopen zomer gebruik van een regeling van de FIFA. De wereldvoetbalbond stond spelers in Rusland en Oekraïne namelijk toe om hun club tijdelijk te verlaten wegens de oorlog. De Rotterdammers wisten daar in de zomer van 2021 ook Guus Til mee binnen te halen. Normaal gesproken keert Szymanski deze zomer weer terug naar Dinamo Moskou, waar hij nog tot medio 2026 onder contract staat. “Maar hij wil niet terug”, aldus Piekarski.

“Er is oorlog, er gelden sancties. We zullen zien hoe het loopt. Sebastian keert niet terug naar Rusland.” De koopoptie in het huurcontract van Szymanski bedraagt ruim tien miljoen euro, al is het afwachten of Feyenoord dat bedrag inderdaad gaat neerleggen voor de Pool. De kans bestaat dat de FIFA komend seizoen opnieuw besluit om spelers tijdelijk te laten vertrekken uit Rusland en Oekraïne. Daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over.