Duel SC Feyenoord in Amsterdam afgelast: Ajax-hooligans wachten amateurploeg op

Zaterdag, 20 mei 2023 om 16:39 • Jordi Tomasowa

De wedstrijd van Sportclub Feyenoord tegen het Amsterdamse De Dijk van zaterdagmiddag is afgelast omdat de veiligheid van de Rotterdammers niet kon worden gewaarborgd. Het duel in de vierde divisie zou eigenlijk om 14.30 uur aanvangen. Volgens Het Parool werd de selectie van SC Feyenoord, de amateurtak van de Rotterdamse club, bij aankomst in Amsterdam opgewacht door enkele supporters van Ajax.

De Ajax-fans stonden met hun capuchon op rond het sportpark van De Dijk, zo weet de krant te melden. SC Feyenoord achtte het vervolgens niet verantwoord om de wedstrijd te spelen, waarna de Rotterdammers onverrichter zake huiswaarts keerden. Het is nog niet bekend wanneer het duel wordt ingehaald. Volgende week staat de laatste competitieronde gepland.

SC Feyenoord had zaterdagmiddag nog veel om voor te spelen. De equipe van trainer André Stafleu is nog niet zeker van lijfsbehoud. De ploeg staat momenteel twaalfde in de vierde divisie met 31 punten. Spijkenisse, dat met een veertiende plaats momenteel afstevent op nacompetitie, heeft twee punten minder. De Dijk weet als hekkensluiter met slechts vijf punten al wekenlang dat degradatie een feit is.