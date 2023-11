Dubbelslag Lewandowski helpt Barcelona over tegengoal na 17 seconden heen

Zondag, 12 november 2023 om 18:16 • Mart van Mourik

Barcelona heeft zondagavond een moeizame overwinning geboekt in LaLiga. In eigen huis kwamen de Catalanen tegen Deportivo Alavés al na zeventien seconden op een 0-1 achterstand, die uiteindelijk pas in de tweede helft werd weggepoetst dankzij twee goals van Robert Lewandowski: 2-1. Na de dertiende speelronde bezet Barça met 30 punten de derde plek achter Real Madrid (32) en Girona (34).

Xavi voerde enkele wijzigingen door ten opzichte van het verloren Champions League-duel met Shakhtar Donetsk (1-0). In de voorhoede kwam João Félix en Lamine Yamal in de ploeg, terwijl Pedri en Fermín López een basisplek kregen op het middenveld. Achterin kwamen Iñigo Martínez en Jules Koundé binnen de ploeg.

Barcelona kon niet slechter beginnen aan de wedstrijd, want al na zeventien seconden keek men tegen een 0-1 achterstand aan. Rond de middencirkel verloor Ilkay Gündogan op kinderlijk eenvoudige wijze de bal, waarna de bal via Jon Guridi en Javi López bij Samu Omorodion belandde. Laatstgenoemde tikte van dichtbij binnen.

De maker van de openingstreffer kwam in de tiende speelminuut wederom dicht bij een doelpunt, al schoot hij de bal ditmaal rakelings naast de rechterpaal. Enkele minuten later ontbrak het de spits opnieuw aan scherpte en fortuin in de afronding: Barcelona kwam goed weg.

Hoewel Barcelona via onder meer Pedri en Lewandowski zelf ook enkele mogelijkheden creëerde, slaagde de Catalaanse defensie er niet in om grip te krijgen op Omorodion. De aanvalsleider schoot de bal na een half uur spelen hard op de lat na een fraaie dribbel.

Het duurde tot de vijfde minuut na rust voordat Barcelona langszij kwam. Koundé bezorgde een voorzet op maat bij Lewandowski, die met een ferme kopbal in de kruising de 1-1 verzorgde. Naarmate de tweede helft vorderde kreeg de thuisploeg het initiatief meer in handen en werd Alavés nauwelijks nog gevaarlijk.

De beslissing viel een kwartier voor tijd. Abdel Abqar vloerde Ferran Torres in het zestienmetergebied, waarna arbiter Mateo Busquets naar de stip wees. Lewandowski pakte zijn verantwoordelijkheid en schoot de strafschop binnen: 2-1. Aan de stand op het scorebord kwam in het restant van de wedstrijd geen verandering meer.