Beerschot-fans willen komend weekend tijdens derby keiharde maatregel nemen richting Dirk Kuijt

De kans is aanwezig dat de Antwerpse derby tussen Royal Antwerp FC en Beerschot komend weekend niet uitgespeeld zal worden. Daar hebben de fans van Beerschot voor gewaarschuwd, nadat in de eerste acht wedstrijden van dit Jupiler Pro League-seizoen nog maar één punt werd gehaald.

Afgelopen seizoen promoveerde trainer Dirk Kuijt nog met Beerschot naar het hoogste niveau, maar dit seizoen verloopt vooralsnog dramatisch. Alleen in de eerste speelronde tegen OH Leuven werd er een punt gepakt (0-0), maar de zeven wedstrijden daarna werden allemaal verloren.

Na afloop van de met 0-3 verloren wedstrijd tegen STVV afgelopen weekend, verzamelden boze fans zich bij de hoofdingang van het stadion van Beerschot. Daar lieten ze hun onvrede duidelijk horen, en werd er gedreigd richting de beladen Antwerpse derby van komende zondag.

“Als we zondag bij de rust met 2-0 achter staan, sta ik niet in voor de gevolgen”, zei iemand van de harde kern. “Dan kan ik die gasten niet tegenhouden en gaan ze gewoon het veld op. We willen dat niet, want dat kost Beerschot geld. Maar ik kan geen vijftig man afstoppen.”

“Als wij zeggen dat we het laten ontploffen, dan gebeurt dat ook”, klonk het verder onder meer. “Ik ben al meer dan 30 jaar supporter van Beerschot, ben hier opgegroeid en heb voor deze club in de cel gezeten. Die 1 op 24 is voor ons een drama.”

“Ik hou mijn hart vast voor volgend weekend. Wij krijgen misschien een stadionverbod, maar dat interesseert ons niet. Er wordt niet uitgespeeld volgend weekend als jullie weer verliezen.”

“Ik geef het jullie op een papiertje, volgende week is er geen laatste fluitsignaal”, aldus een andere fan. “Tenzij we 0-2 voor staan, maar dat gaat niet gebeuren. Die gasten zijn niet gemotiveerd, doe er iets aan!”

Ook aanvoerder Ryan Sanusi kreeg met dreigende taal te maken afgelopen weekend. “Het is heel simpel: als jullie daar met 4-0 verliezen, dan hebben we een ander probleem. Dan spelen jullie heel het seizoen achter gesloten deuren. Volgende week zullen jullie echt moeten. Niet eraf gaan op de fucking Bosuil, snap je? Moeten we de spelers gaan wakker schudden? Anders gaan we door tot in de kleedkamer, hoor”, klonk het richting onder meer hem.

Reactie erevoorzitter

Luk Lemmens, de erevoorzitter van Beerschot, heeft inmiddels tegenover VTM aangegeven te hopen dat de fans zich zondag gedragen. “Die mensen hebben het hart op de tong en zeggen dingen die ze menen. Ik ben ook supporter en zie dit met lede ogen aan.”

“Het heeft geen zin om nu dingen te gaan doen als de wedstrijd laten stilleggen of een veldbestorming... Onze oproep blijft: ook in slechte dagen moeten we als één groep achter de ploeg blijven staan. Doe zondag geen gekke dingen en probeer je ploeg te steunen. De veiligheidsdiensten zullen er ongetwijfeld streng op toezien”, aldus Lemmens.