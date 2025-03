Droomtransfer in de maak? '4 Italiaanse topclubs azen op Nederlander Jay Idzes'

Jay Idzes (24) heeft over belangstelling niet te klagen. De Indonesisch international uit Mierlo, die als verdediger speelt voor het Italiaanse Venezia, is recentelijk bekeken door de Italiaanse grootmacht Inter.

Niet alleen de regerend landskampioen van Italië houdt Idzes nauwlettend in de gaten. De rechtspoot staat volgens diverse Italiaanse en Indonesische media ook op het lijstje bij AC Milan, Atalanta en Napoli.

Transferjournalist Nicolò Schira weet dat scouts van Inter begin maart aanwezig waren bij het duel tussen Atalanta en Venezia (0-0) in Bergamo. Idzes liet in dat competitieduel een uitstekende indruk achter.

In Venetië ligt Idzes nog tot medio 2027 vast. Het Duitse Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 3 miljoen euro.

De Brabantse Idzes debuteerde in maart 2024 namens Indonesië. Inmiddels is de tienvoudig international aanvoerder van het elftal van bondscoach Patrick Kluivert.

Idzes genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij PSV, maar brak uiteindelijk door bij stadgenoot FC Eindhoven. Via Go Ahead Eagles belandde hij in de zomer van 2023 transfervrij bij Venezia.

In Stadio Pier Luigi Penzo is Idzes uitgegroeid tot een belangrijke kracht bij de promovendus. Inmiddels staat de teller op 58 officiële wedstrijden, waarin de verdediger vijfmaal trefzeker was.