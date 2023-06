Droomkandidaat ver weg voor Ajax: ‘Die heeft bijna Premier League-salaris’

Vrijdag, 2 juni 2023 om 23:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:22

Kjetil Knutsen lijkt de belangrijkste kandidaat om de nieuwe trainer van Ajax te worden, maar de komst van de coach van FK Bodø/Glimt ligt gecompliceerd. De Noorse succestrainer strijkt door een bijzondere constructie in zijn contract namelijk een bedrag op dat bijna alleen voor clubs uit de Premier League betaalbaar is, zo weet Mike Verweij te melden in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Verweij legde zijn oor te luister in Noorwegen. "Volgens collega's uit Scandinavië heeft Kjetil Knutsen nogal een bijzonder contract bij Bodø/Glimt", zegt Verweij. "Hij zou vijftien tot twintig procent meedelen bij transfers. Dat is bij Ajax uit den boze. Dat gaat niet gebeuren bij een coach. Door die constructie schijnt hij bijna een Premier League-salaris bij die club op te strijken, dus Ajax zou wel echt in de buidel moeten tasten." Knutsen ligt bovendien nog een jaar vast bij Bodø, waardoor ook een afkoopsom benodigd zal zijn.

Peter Bosz zou een veel goedkopere optie zijn en staat bovendien al weken te popelen om naar Ajax te komen. De Amsterdammers gaan tot verbazing van Verweij niet eens het gesprek aan met de Apeldoorner. “Ik vind het écht onbegrijpelijk. Hij heeft het Ajax-dna, al kun je twisten over wat het Ajax-dna is. Maar Peter Bosz heeft Ajax naar de Europa League-finale gebracht. Met écht Ajax-voetbal. Ajax moet sowieso een gesprek aan gaan met Peter Bosz. Het is ongelooflijk dat het nog niet gebeurd is.”

Ook Valentijn Driessen had Bosz uitgenodigd voor een gesprek. "Het is iemand die zich heel goed kan verkopen, die een goed verhaal heeft, ook naar de spelers toe", zegt Driessen. "Hij heeft internationale ervaring en heeft Ajax al een keer heel ver gebracht in de Europa League. Hij kan zijn stempel op een team drukken." Het is voor Driessen gissen wat Ajax tegenhoudt. "Het is wel iemand met een sterke eigen mening. Daarom is hij ook bij Ajax weggegaan. Hij had bonje met Dennis Bergkamp en toen hij heeft gezegd: 'Hij eruit of ik eruit.' Dus misschien zijn sommige clubs een beetje huiverig."