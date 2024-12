Driessen ziet vervanger voor Ajax-middenvelder Jordan Henderson: 'Hij is een van de beste spelers van de Eredivisie'

Valentijn Driessen ziet in AZ de belangrijkste uitdager van Ajax en Feyenoord in de strijd om de tweede plek in de Eredivisie. De journalist laat in de podcast Kick-off van De Telegraaf weten te genieten van het spel van de Alkmaarders, en hij ziet in het AFAS Stadion bovendien een betere speler dan Jordan Henderson.

Halverwege het Eredivisie-seizoen bezet de vijfde plek op de ranglijst: dertien punten achter koploper PSV en zeven punten achter de nummer twee, Ajax. De ploeg van trainer Maarten Martens wist vijf wedstrijden op rij te winnen en Driessen is onder de indruk.

“AZ steekt in uitstekende vorm, want zij winnen de ene na de andere wedstrijd”, zo begint de journalist. “Wat ik AZ nu zie doen is vechtwedstrijden winnen. Dat zag je eerder eigenlijk nooit: het waren altijd ideale schoonzonen, maar dat is nu wel bijgedraaid.”

“Jordy Clasie speelt, ook tegen FC Twente, echt geweldig. Dan heb je Ruben van Bommel met streekjes die zijn vader ook had. Daarnaast ook die Wouter Goes... Ik kijk wel met plezier naar de manier van voetballen van AZ.”

“Martens heeft ook wel veel kritiek gehad, en terecht”, vervolgt Driessen. “Aan het begin bakten ze er niets van. Als je geen punten pakt, dan krijg je logischerwijs kritiek. Maar dat wil niet zeggen dat je hem eruit moet zetten.”

“Terugkomend op Clasie... Dat zou natuurlijk 100 procent zeker een betere optie op het middenveld zijn voor Ajax dan Jordan Henderson. Clasie brengt aan de bal veel meer.”

“Henderson geeft af en toe op hoop van zegen een diepe bal”, besluit Driessen. “Clasie speelt op dit moment echt verschrikkelijk goed. Hij is op dit moment een van de betere spelers van de Eredivisie.”