Driessen verbijsterd door uitspraak van collega over Eredivisie: 'Niet goed bij zijn hoofd'

Valentijn Driessen snapt even helemaal niets van collega Arno Vermeulen, die zondag in Studio Voetbal concludeerde dat de Eredivisie leuker is dan de Premier League. In de optiek van Driessen is dat een zeer curieuze uitspraak van de chef voetbal van de NOS.

''Onze man bij de NOS, Arno Vermeulen, stelt: de Premier League is niet zo interessant. De Eredivisie is toch veel leuker en veel sneller?'', werpt presentatrice Hélène Hendriks op in De Oranjewinter.

Hendriks legt de uitspraak van Vermeulen voor aan Driessen, die direct met zijn hoofd schudt. ''Hij is niet goed bij zijn hoofd. Echt, dan kijkt hij nooit naar de Premier League. De Premier League is écht topniveau.''

''Het is veel sneller en intenser, met spelers die wereldtop zijn. En in Nederland speelt geen enkele speler van de wereldtop, dus dan praat je echt onzin als je zoiets zegt'', herhaalt Driessen nog maar eens dat hij de stelling van Vermeulen werkelijk belachelijk vindt.

Hendriks denkt dat Vermeulen enigszins sarcastisch was met zijn uitspraak over de Premier League, maar daar is Jack van Gelder het niet mee eens. ''Nee. Ik denk dat hij het wél meent.''

''In de Premier League gaan ze gewoon nog tien minuten door'', verwijst Driessen naar de ruime blessuretijd die doorgaans in Engeland wordt gehanteerd. ''En in Nederland maar vier. In Engeland speel je gewoon bijna een derde helft. Dat is echt de beste competitie ter wereld.''

Van Gelder snapt tot slot wel waarom Vermeulen zo hoog opgeeft over de Eredivisie. ''Ik moet Vermeulen gelijk geven dat de Eredivisie dit weekeinde heel leuk was, met PSV - AZ en Feyenoord - FC Utrecht. Dat zijn topduels. Het was echt boeiend.''