Driessen spaart Gaaei enigszins: ‘Maar 2 Ajacieden moeten zich diep schamen’

Zondag, 24 september 2023 om 17:27 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 17:35

Voor Valentijn Driessen staat de gestaakte wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord (0-3 bij staking) symbool voor 'het totale failliet' van het beleid van de Amsterdamse club. De journalist haalt in zijn column voor De Telegraaf opnieuw vernietigend uit naar directeur voetbalzaken Sven Mislintat, terwijl ook Maurice Steijn bekritiseerd wordt om zijn tactische keuzes. "Het is allemaal Ajax-onwaardig en het totale failliet van het aankoopbeleid van Sven Mislintat", aldus Driessen.

Ajax werd zondagmiddag historisch van het veld geblazen door Feyenoord, dat na 37 minuten al met 0-3 leidde. Gefrustreerde supporters konden het niet aanzien en gooiden tot tweemaal toe vuurwerk het veld op, waarna scheidsrechter Serdar Gözübüyük in overleg met de zogeheten driehoek besloot tot definitieve staking. De in opspraak geraakte Mislintat was niet aanwezig in de Johan Cruijff ArenA. "Daardoor kon hij het failliet van zijn eigen beleid niet met eigen ogen aanschouwen", schrijft Driessen.

Met name Anton Gaaei was onthutsend zwak tegen Feyenoord. De rechtsback maakte een zwakke indruk bij de 1-0 van Santiago Giménez en blunderde vervolgens met een dramatische pass bij de 2-0 van de Mexicaan. "Ajax-onwaardig", oordeelt Driessen, die Gaaei verder spaart. Harder is de journalist voor de Kroatische verdedigers Josip Sutalo en Borna Sosa. "Zij moeten zich diep schamen. De eerste ging gruwelijk in de fout bij de openingsgoal van Santiago Giménez. Nooit bekommerde hij zich om de organisatie en continu verstopte hij zich om de aanvallende impulsen over te laten aan de zeventienjarige (!) Jorrel Hato. Sosa is de man met de meeste ervaring in de achterhoede van Ajax, maar kan niet verdedigen."

De verantwoordelijken

Driessen wijt de totale crisis in eerste instantie aan Mislintat. "Dit kan niets anders dan personele gevolgen hebben. In eerste aanleg voor de Duitser zelf, die roulette heeft gespeeld met 115 miljoen euro van Ajax en alles heeft verloren en de club op de rand van de afgrond heeft gebracht. Verder voor Mislintats beschermheer, mede-directeur Maurits Hendriks, Jan van Halst als eerst commissaris technische zaken en inmiddels interim-directeur algemene zaken en Pier Eringa als voorzitter van de RvC." Ook Steijn krijgt vervolgens een hard verwijt. "Maurice Steijn valt geenszins vrij te pleiten als je ziet dat het hem maar niet lukt om een elftal te formeren dat gebouwd is op een stevig organisatorisch fundament."