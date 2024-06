Driessen rekent op wijziging bij Nederland: ‘Eén van die twee spelers sneuvelt’

Valentijn Driessen vermoedt dat Ronald Koeman het Nederlands elftal op één plek gaat wijzigen ten opzichte van het gewonnen duel met Polen (1-2). In een video-item van De Telegraaf blikt de journalist vooruit op de wedstrijd tegen Frankrijk en hij neemt aan dat de bondscoach ervoor kiest Xavi Simons of Joey Veerman te slachtofferen.

Driessen maakt voor de camera duidelijk te verwachten dat Koeman voor het duel met de Fransen meer defensieve zekerheid wil inbouwen. De bondscoach zal die ‘zekerheid’ volgens de journalist overigens niet willen creëren met een extra verdediger.

“Koeman is heel nadrukkelijk bezig met Frankrijk, want hij had het op de persconferentie continu over de snelheid en omschakelingsmomenten van de Fransen”, vertelt Driessen. “Hij is daarvoor op zijn hoede.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“In de opbouw, op het moment dat je de bal hebt, zit je eigenlijk in de gevaarlijkste fase. Eén slordigheidje en ze lopen met twee of drie spelers zo naar je keeper toe. Ik denk dat hij wel wat gaat sleutelen aan het elftal.”

“Hij had het namelijk wel iedere keer over de krachten van Frankrijk”, vervolgt de journalist. “In een tussenzin zei hij er wel achteraan dat hij een eigen spel wil spelen, maar je moet toch wel enige zekerheid inbouwen, vindt hij.”

“Als hij in 5-3-2-systeem gaat spelen krijgt hij natuurlijk heel Nederland over zich heen, dus dat zal hij niet doen. Stefan de Vrij gaf zelf ook nog aan zich heerlijk te voelen bij vier man achterin. Het zou heel gek zijn als hij de voorkeur van de spelers naast zich neerlegt.”

“Wellicht Xavi Simons opofferen voor iets meer defensieve zekerheid? Ja, of eventueel Joey Veerman en dat je gaat schuiven. Misschien wel allebei, maar dat geloof ik niet. Ik denk wel dat één van die twee spelers gaat sneuvelen”, besluit Driessen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties