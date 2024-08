Driessen kan zijn ogen nauwelijks geloven: 'Het zegt alles over Ajax van dit moment'

Valentijn Driessen is vrijdag in de Kick-off-podcast van De Telegraaf bepaald niet mild voor Ajax. De chef voetbal is van mening dat het elftal van trainer Francesco Farioli niet kan tippen aan het Ajax van enkele jaren geleden.

''Als je op die manier viert dat je doorgaat in de Europa League... Het zegt alles over Ajax van dit moment'', constateert Driessen dat de Amsterdamse club behoorlijk is afgezakt in de afgelopen seizoenen.

''Het is geen schim van het Ajax van een paar jaar geleden. Het team dat de finale van de Europa League haalde en in de halve finale van de Champions League strandde. De lat wordt zo verschrikkelijk laag gelegd'', verzucht de chef voetbal van De Telegraaf.

''En dat valt me toch echt verschrikkelijk tegen'', gaat Driessen onverstoord verder. ''Er werd altijd een beetje minachtend naar clubs gekeken, hoe blij die waren met troostprijsjes en dergelijke. Want Ajax ging alleen voor de hoofdprijs en 'wij zijn Ajax', enzo. Nou dit is dus 'wij zijn Ajax'. Dolblij als je na 34 penalty's wint van de nummer vier van Griekenland.

Europa League Qualification Jagiellonia Bialystok BIA 2024-08-22T18:45:00.000Z 20:45 Ajax AJX

Driessen zoomt tevens in op de spectaculaire strafschoppenserie van donderdagavond. ''Gisteren (donderdag, red.) heeft wel bewezen dat penalty's de ideale manier zijn om een wedstrijd uiteindelijk te beslissen. Dit was een sensationele ontknoping.''

''Volgens mij zei Mike (Verweij, red.) vorige week dat het niet spannend was bij Ajax en dat de amusementswaarde laag lag. En die lag gisteren ook niet hoog. Totdat die penaltyserie eraan kwam'', aldus Driessen.

Ajax en Panathinaikos sloten donderdag na 120 minuten af met 0-1. Door de 0-1 zege van Ajax van vorige week waren strafschoppen onvermijdelijk geworden. Ajax zegevierde in een ware thriller met 13-12. In de play-offs van de Europa League volgt nu een tweeluik met het Poolse Jagiellonia Bialystok.