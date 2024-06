Driessen geeft drie redenen waarom Koemans keuze voor Zirkzee ‘niet logisch’ is

Valentijn Driessen vindt het vreemd dat Joshua Zirkzee tóch nog bij de EK-selectie van het Nederlands elftal is gehaald. Woensdagavond maakte de KNVB bekend dat de spits van Bologna als 26ste man aan de groep wordt toegevoegd, mogelijk vanwege het gebrek aan volledige fitheid bij Brian Brobbey.

Brobbey moest de ochtendtraining van het Nederlands elftal in Wolfsburg woensdag vroegtijdig verlaten. Uit een MRI-scan bleek dat hij ‘slechts’ last had van een stijve hamstring, maar Koeman lijkt de blessure toch niet te vertrouwen: Zirkzee werd opgeroepen.

Het is nog onduidelijk wanneer Zirkzee precies zal aansluiten bij de training van Oranje. Donderdag landt de spits in ieder geval in Wolfsburg om zich bij de groep te voegen. Zirkzee was nog op vakantie in de Verenigde Staten.

“Koeman haalt Zirkzee uit voorzorg”, weet Driessen te melden in een video-item van De Telegraaf. “Brobbey blijft onzeker, terwijl Zirkzee zowel achter de spits als in de spits kan spelen. Heel logisch dat Koeman aan hem denkt.”

“Het is alleen niet logisch als je afgaat op de woorden van de bondscoach tijdens de persconferentie van woensdagochtend, toen hij zei dat hij niks heeft aan spelers die te veel vakantie-uren in de benen hebben. Die zouden te ver achterliggen.”

“Zirkzee komt uit Miami. Die heeft veel vakantie-uren in de benen, komt aan met een jet-lag én komt terug van een blessure. Dat waren de redenen waarom hij er niet bij werd gehaald. Hij is nu direct onderweg.”

“Koeman heeft wel iets uit te leggen. Hij zei makkelijk dat hij maar 25 spelers wilde omdat hij niet nog een speler zag met extra toegevoegde waarde. Dit is wel ineens een hele opmerkelijke keuze”, aldus Driessen.

