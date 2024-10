Driessen gaat helemaal los als aanstelling Tuchel bij Engeland ter sprake komt

Valentijn Driessen gaat vrijdag in Kick-off van De Telegraaf los op de aanstelling van Thomas Tuchel als bondscoach van Engeland. Volgens de chef voetbal had de Engelse voetbalbond makkelijk een Engelsman kunnen aanstellen als opvolger van Gareth Southgate.

''Belachelijk, echt belachelijk. Ronduit belachelijk'', foetert Driessen. ''Er lopen in Engeland echt wel genoeg goede trainers rond om het te worden. Onder andere die man van Brighton, die kan je ophalen. Ik vind het een aanklacht tegen je eigen voetbalcultuur, je eigen opleiding, alles waar je voor staat.''

''En dan komen ze met Thomas Tuchel. Die overal met ruzie wordt weggestuurd. En overal ruzie maakt. En zich als een gek gedraagt langs de lijn. Met Pep Guardiola heb je een lot uit de loterij. Maar dat is Thomas Tuchel helemaal niet'', zet de chef voetbal zijn mening nog eens kracht bij.

''Waarom moet je een Duitser ophalen?'', vraagt Driessen zich hardop af. ''Hij is redelijk succesvol geweest bij Chelsea, geweldig materiaal had hij daar ook. En dat zal hij bij Engeland ook hebben.''

''Het voetbal van Gareth Southgate is niet mijn voetbal, maar hij heeft wél twee finales gehaald'', wordt verwezen naar EURO 2020 en EURO 2024, waarop Engeland tot de eindstrijd reikte. ''Hij is heel succesvol geweest. Dus het kan ook echt wel met een Engelsman. Echt belachelijk.''

Presentator Pim Sedee wil tot slot weten of Driessen met 'die man van Brighton' manager Fabian Hürzeler bedoelt. ''Nee, nee, nee. Die Engelsman. Die ook bij PSV en Ajax werd genoemd. Potter, Graham Potter.''

Tuchel begint officieel op 1 januari 2025 aan zijn klus als bondscoach van Engeland. De Duitser legt de lat hoog en wil met the Three Lions in 2026 de wereldtitel veroveren in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.