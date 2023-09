Driessen: ‘Er was bij Ajax op allerlaatste moment groen licht voor komst Bosz’

Maandag, 18 september 2023 om 19:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:15

Edwin van der Sar heeft in het voorjaar op het laatste moment groen licht gegeven voor de komst van Peter Bosz bij Ajax, zo meldt Valentijn Driessen op basis van bronnen in de Johan Cruijff ArenA. Van der Sar, die op 30 mei opstapte als algemeen directeur, blokkeerde de komst van Bosz als nieuwe coach van Ajax aanvankelijk vanwege een conflict uit het verleden. "Van der Sar wilde over zijn schaduw stappen, maar Sven Mislintat wilde Maurice Steijn", aldus Driessen in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Ajax deed lang over het aantrekken van een nieuwe coach en liet interim-trainer John Heitinga spartelen. Bosz gaf openlijk te kennen dolgraag bij Ajax aan de slag te gaan, maar de Amsterdammers lieten de coach links liggen. "Ik heb altijd gezegd: Edwin van der Sar is voor Peter Bosz gaan liggen", zegt Driessen. "Maar vlak voordat hij opstapte in Amsterdam heeft hij gezegd dat hij tóch akkoord zou zijn met Peter Bosz. Alleen Mislintat was toen al bezig met Maurice Steijn en die weigerde dat af te breken. Die wilde niet in zee met Bosz."

"Van der Sar heeft het altijd onbegrijpelijk gevonden dat Bosz de club in de steek liet." In de zomer van 2017, na het eerste jaar van Bosz bij Ajax, gaf de coach intern aan dat de samenwerking met enkele stafleden, onder wie Dennis Bergkamp, onhoudbaar was geworden. Bosz voelde zich niet gesteund door Van der Sar, die geen kant wilde kiezen, en vertrok naar Borussia Dortmund toen die kans zich aandiende. "Uiteindelijk wilde Van der Sar dit jaar tóch over zijn schaduw stappen en heeft hij gezegd: 'We gaan voor Peter Bosz.'"

Mislintat zag dat niet zitten en contracteerde Steijn. "Het krankzinnige is dat John Heitinga toen nog gewoon in dienst was bij Ajax", zo voegt Mike Verweij toe. "Heitinga heeft meerdere keren aan Mislintat gevraagd: 'Ben je al met een ander bezig?' Daar was absoluut geen sprake van. Hij had heel makkelijk naar Peter Bosz kunnen schakelen, als dat de waarheid zou zijn geweest op dat moment. Heitinga was ook heel graag onder Bosz assistent geworden." Heitinga werkt inmiddels overigens als assistent-coach van David Moyes bij West Ham United.