Driessen: 'Als Ihattaren geen Ihattaren had geheten, had hij ook op lijst van die clubs gestaan'

Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn na de 2-0 zege van RKC Waalwijk op Willem II van zondag positief gestemd over Mohamed Ihattaren. Het duo verwacht dat de aanvallende middenvelder deze zomer een stap hogerop gaat maken.

''Ik kan sowieso wel van hem genieten'', toont Verweij zich in Kick-Off van De Telegraaf een bewonderaar van Ihattaren. ''Iedereen zegt dat hij nog niet op en top fit is, dat klopt.''

''Het is te hopen dat hij komende zomer doortraint, mocht hij naar een nieuwe club gaan of misschien wel bij RKC blijven. Want hij moet echt nog fitter worden. Maar wat hij nu al laat zien... Hij is eigenlijk te goed voor dit RKC.

Verweij kijkt bij RKC niet alleen met plezier naar Ihattaren. ''Ik ben ook heel erg gecharmeerd van Richonell Margaret. Die heeft bij Ajax gespeeld en is toen naar Vitesse gegaan. Uiteindelijk bij AZ terechtgekomen, en is zich via TOP Oss bij RKC toch ook in de kijker aan het spelen. Een hele goede speler.''

''Maar dat zijn wel de twee beste spelers van RKC. Dus ik ben wel benieuwd wie er na dit seizoen met Ihattaren vandoor durft te gaan'', kijkt de Ajax-watcher alvast uit naar de zomerse transferperiode in de Eredivisie.

Driessen

Valentijn Driessen mengt zich vervolgens in het gesprek. ''Bij Excelsior speelt een jongen die heet Cédric Hatenboer. Die doet het heel goed daar en de clubs staan in de rij. Anderlecht, FC Twente, PSV, Feyenoord, waar hij als jeugdspeler gezeten heeft. Die wordt met allerlei grote clubs in verband gebracht.''

''Maar als Ihattaren geen Ihattaren had geheten, dan had hij ook op de lijst gestaan bij al die clubs. Want hij heeft extra kwaliteit en speelt op een te laag niveau, voor zijn voetbalkwaliteiten. Hij is niet fit, maar als hij fit is, zou je verwachten dat een club hem durft op te pikken. En wie weet wat er dan nog voor moois staat te gebeuren'', schrijft Driessen Ihattaren zeker nog niet af.

''Maar dat RKC niet zijn niveau is, is wel duidelijk. Je mag twee spelers noemen die drie van zulke corners achter elkaar kunnen nemen. Die zijn er echt niet. In de hele Nederlandse Eredivisie niet'', is Driessen zeer complimenteus over Ihattaren.