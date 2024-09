Drie clubs waren concreet voor Joey Veerman: 'Maar PSV zat heel hoog in de boom'

Joey Veerman verscheen in de afgelopen transferperiode op de lijstjes van in totaal drie clubs. Olympique Marseille legde een bod neer van 25 miljoen euro, maar dat was voor PSV veel te weinig. De andere clubs werden niet honderd procent concreet, waardoor Veerman nog steeds speler van PSV is.

''Er was hele lange tijd heel veel interesse'', werpt verslaggever Hans Kraay junior van ESPN op. ''Heeft die ene wedstrijd tegen Oostenrijk zo veel impact gehad op clubs met interesse?'' Veerman speelde op het EK dramatisch tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) en werd nog voor rust door bondscoach Ronald Koeman gewisseld.

''Ik heb geen idee. Als ik eerlijk ben, denk ik van niet'', probeert Veerman één en ander te verklaren. ''PSV is, en dat is hun goed recht, heel hoog in de boom gaan zitten. Dat heeft voor mij persoonlijk ook niet meegewerkt.''

''Jerdy (Schouten, red.) heeft bijvoorbeeld een goed EK gespeeld, maar die speelt ook nog steeds bij PSV. Dus ik weet niet of die ene wedstrijd daar mee te maken heeft'', aldus de middenvelder met een contract tot medio 2026 bij PSV.

Er gingen verhalen dat PSV minstens 50 miljoen euro verlangde voor Veerman, waardoor veel clubs afhaakten. ''Maar er zijn uiteindelijk wel wat dingetjes geweest'', geeft Veerman toe. Kraay noemt gelijk de naam van Olympique Marseille. ''Die heb ik ook voorbij horen komen'', reageert de PSV'er met een lach.

''Er zijn er nog twee geweest. Maar daar ging PSV niet mee akkoord. En ten tweede: hier speel je Champions League en doe je mee om het kampioenschap. Dat lever je niet zomaar in'', lijkt Veerman er niet rouwig om te zijn dat hij nog steeds in de Eredivisie speelt.

''Maar om even terug te komen op Marseille: dat is helemaal niet zover gekomen, hoor. Ik heb alleen gehoord dat ze interesse hadden. En dat ze een bepaald bedrag wilden betalen. En daar is het bij gebleven'', zo benadrukt de Oranje-international.

''Ik heb mijn huiswerk gedaan. En 25 miljoen euro vonden ze hier (bij PSV, red.) veel te weinig'', weet Kraay wat Marseille voor Veerman wilde betalen. ''Het is er niet van gekomen dat ik er over moest nadenken'', zo besluit Veerman.