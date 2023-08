Dost blijft blijft behouden voor de Eredivisie: spits tekent eenjarig contract

Woensdag, 23 augustus 2023 om 17:20 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:21

Bas Dost heeft zich officieel verbonden aan NEC, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De aanvaller was transfervrij sinds zijn vertrek bij FC Utrecht. Verschillende clubs hadden hem in het vizier, maar de Nijmegenaren gaan dus met de routinier aan de haal. Dost tekent een eenjarig contract in De Goffert.

De Gelderlander wist woensdagmiddag al te melden dat NEC in vergevorderde onderhandelingen was met Dost, die slechts één jaar in actie kwam namens FC Utrecht. In 22 wedstrijden voor de Domstedelingen wist de aanvalsleider 9 keer tot scoren te komen. Dost werd in een eerder stadium al benaderd door FC Groningen, maar omdat die club degradeerde bedankte de spits voor het aanbod. Verder werd de aanvaller deze transferwindow in verband gebracht met PEC Zwolle, FC Emmen en Heracles Almelo.

“Ik heb de gesprekken met NEC altijd als positief ervaren en had vanaf het eerste moment het gevoel dat ze me graag wilden hebben", laat de 34-jarige aanvalsleider weten. "Daarnaast spraken me de verhalen over de club en de stad Nijmegen ook erg aan. Ik ben fit en wil graag zo snel mogelijk mijn waarde voor het elftal bewijzen." Ook technisch directeur Carlos Aalbers is verheugd met de transfer. “We zijn blij dat we onze selectie met een speler als Bas Dost kunnen versterken. Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en doelpunteninstinct is hij van toegevoegde waarde voor ons team en onze club.”

NEC haalt met Dost een gerenommeerde doelpuntenmaker in huis. De lange centrumspits verdiende via Emmen, Heracles en sc Heerenveen een transfer naar VfL Wolfsburg, waar hij in 117 wedstrijden 48 keer wist te scoren en 14 keer aangever was. Ook bij Sporting Portugal (127 wedstrijden, 93 goals) was hij veelvuldig trefzeker. Na zijn avontuur in Lissabon kwam hij nog uit voor Eintracht Frankfurt, Club Brugge en Utrecht.

De komst van Dost moet naast doelpunten ook voor de nodige rust zorgen bij NEC. Afgelopen weekend, na de 2-1 nederlaag bij Heracles Almelo, werd de selectie en technische staf opgewacht door tientallen boze supporters. Zij eisten het vertrek van hoofdtrainer Rogier Meijer. NEC verloor tijdens de eerste speeldag al op eigen veld van Excelsior (3-4) en bivakkeert op een teleurstellende dertiende plek in de Eredivisie.

