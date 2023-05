Dortmund zet reuzenstap richting Duitse titel; Haller is de gevierde man

Zondag, 21 mei 2023 om 19:25 • Bart DHanis • Laatste update: 19:36

Borussia Dortmund heeft zondagavond een gigantische stap gezet richting het kampioenschap in Duitsland. Die Borussen waren met 0-3 te sterk voor FC Augsburg. Sébastien Haller nam twee treffers voor zijn rekening. Julian Brandt maakte het andere doelpunt. Dankzij de overwinning neemt Dortmund de koppositie over van Bayern München. Volgende week kan de club van trainer Edin Terzic kampioen worden, dan moet het wel in eigen huis afrekenen met FSV Mainz 05. Augsburg had zich zondag veilig kunnen spelen, maar kan door het verlies, mocht alles tegenzitten, alsnog zestiende eindigen.

Dortmund begon goed aan het duel in Augsburg. Karim Adeyemi kreeg na tien minuten spelen een grote kans en ook Emre Can en Haller beproefden hun geluk met pogingen op doel. Augsburg-doelman Tomás Koubek was in vorm en wist zijn doel in knap schoon te houden. Diezelfde Koubek stond enkele minuten later weer in de weg: Brandt werd goed weggestoken door Can, maar faalde oog in oog met de Tsjechische sluitpost.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de 38e minuut werd Donyell Malen alleen op de doelman afgestuurd. Voor hij kon bedenken hoe hij de kans ging verzilveren, werd hij door Felix Uduokhai naar beneden getrokken. Het kwam de verdediger op een rode kaart te staan, waardoor Augsburg de wedstrijd met tien man moest uitspelen. De vrije trap die op de overtreding volgde, werd door Brandt op het hoofd van Niklas Süle gelegd. Hij kopte de bal echter op de paal, waardoor beide ploegen met 0-0 de kleedkamers opzochten.

De eerste grote kans van de tweede helft diende zich aan in de 54e minuut. Can schoot de bal uit de tweede lijn op het doel van Koubek af, maar ook hij zag de paal in de weg staan. Vijf minuten later brak Dortmund dan toch eindelijk de ban. Haller snoepte de bal in het strafschopgebied af van invaller Maximilian Bauer en rondde af via de binnenkant van de paal: 0-1. Vlak voor tijd leek Marco Reus de tweede treffer van het duel te gaan maken, maar zijn inzet werd gestopt door Koubek. In de rebound was Haller alert: 0-2. In de blessuretijd deed Brandt ook nog een duit in het zakje. Hij rondde een goede pass van Nico Schlotterbeck af in de lange hoek en besliste de eindstand op 0-3.