Dortmund houdt PSG en Mbappé in toom en mag dromen van CL-finale

Borussia Dortmund heeft zichzelf woensdagavond een goede dienst bewezen door in eigen huis met 1-0 te triomferen in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. Tegenstander Paris Saint-Germain kreeg in het Signal Iduna Park de nodige kansen, maar had het vizier op allesbehalve scherp. Niclas Füllkrug maakte namens Dortmund de enige treffer.

Aan de kant van de thuisploeg begon Ian Maatsen als enige Nederlander in de basis. Afgelopen Bundesliga-speelronde moest hij nog toekijken wegens een schorsing, maar tegen PSG verscheen de back aan de aftrap. Voor Donyell Malen was meedoen in het duel een race tegen de klok. De aanvaller bleek fit genoeg om tot de selectie te behoren, maar deed niet vanaf het begin mee.

Bij PSG was er een basisplek voor Kylian Mbappé. De steraanvaller moet het in de Ligue 1 met enige regelmaat doen met een reserverol, maar in de Champions League startte Mbappé woensdag als centrale spits. Hij werd geflankeerd door Bradley Barcola (links) en Ousmane Dembélé (rechts).

Het eerste gevaar van de wedstrijd kwam van de bezoekers. Dembélé, die een verleden heeft bij Dortmund, kapte zijn tegenstander uit en probeerde het maar eens vanaf net buiten het zestienmetergebied. Zijn poging met rechts ging een metertje naast de voor hem verkeerde kant van de paal.

Enkele minuten daarna volgde de eerste grote kans voor Dortmund. Marcel Sabitzer werd door Julian Brandt voor de keeper gezet, maar van dichtbij kon Gianluigi Donnarumma redding brengen. Niet veel later werd door scheidsrechter Anthony Taylor de eerste gele kaart van de wedstrijd uitgedeeld. Maatsen was zijn directe tegenstander even kwijt en moest een overtreding begaan om groter gevaar te voorkomen. Kort daarop dacht PSG even aan een strafschop. Lucas Hernández ging na een beuk van Sabitzer naar de grond, maar de arbiter van dienst beoordeelde het niet als een overtreding.

Zo'n tien minuten voor rust was het Dortmund dat de leiding nam. Füllkrug stond net geen buitenspel toen hij de diepte werd ingestuurd door Nico Schlotterbeck. De spits vocht Hernández van zich af en rondde vanaf net binnen de zestien af in de korte hoek: 1-0. De Franse centrumverdediger kon de wedstrijd na het onderonsje met Füllkrug niet vervolgen en werd vervangen door Lucas Beraldo.

Namens PSG haalden Barcola en Dembélé voor rust nog de achterlijn, maar hun voorzetten bereikten net geen ploeggenoot. Uit een ingestudeerde vrije trap kreeg Dortmund op slag van rust een goede kans via Sabitzer, maar hij raakte de bal verkeerd, waardoor Donnarumma makkelijk redding kon brengen. Aan de 1-0 tussenstand veranderde voor de theepauze niks meer.

Vroeg in de tweede helft voetbalde PSG in korte tijd twee goede mogelijkheden bij elkaar. Met een fraaie actie speelde Mbappé zichzelf vrij, waarna hij vanaf binnen de zestien de bal richting de verre hoek krulde. Zijn inzet belandde op de paal, waarna de aanvaller zelf het leer wederom voor de voeten kreeg. Zijn tweede poging strandde op een Duits been, waarna een schot van Vitinha de andere paal raakte. Een derde schietkans bleef uit na een mislukte voorzet van Nuno Mendes. Kort daarop volgde van dichtbij een goede kopkans voor Fabián Ruiz na een magistrale pass van Marquinhos, maar ook de Spaanse middenvelder wist geen doelpunt te maken.

Vlak voor het verstrijken van het uur werd Dortmund weer eens gevaarlijk. Eerst nam Brandt de bal op de pantoffel en schoot de middenvelder naast, alvorens Füllkrug zijn werkgever op 2-0 had moeten zetten. De spits had de bal voor een open doel voor het inschieten, maar de voorzet arriveerde op een lastige hoogte, waarna Füllkrug over schoot.

Even later meende de ontvangende ploeg recht te hebben op een strafschop na een duw in de rug bij Füllkrug. Taylor hield zijn fluit echter stil. Diezelfde centrumaanvaller kreeg even later een goede kans om alsnog een verdubbeling van de marge op het scorebord te zetten, maar hij had het vizier niet op scherp.

Het regende in de tweede helft lange tijd grote kansen. De volgende goede mogelijkheid was voor Dembélé, die van dichtbij op Gregor Kobel schoot na een heerlijk wippertje van Mbappé. Diezelfde Dembélé had tien minuten voor het einde van de reguliere speeltijd wederom de gelijkmaker op de schoen. Achraf Hakimi vocht zichzelf de vijandelijke zestien in, behield het overzicht en schonk de bal aan de tweebenige Fransman. Hij leunde echter te ver achterover, waardoor de poging over het doel van Kobel vloog. Voor het einde van het duel zouden Brandt en Ruiz nog goede mogelijkheden krijgen, maar het mocht niet baten.

Ondanks de stortvloed aan kansen die het duel kende, trilde het doelnet maar eenmaal. Dortmund neemt daardoor een 1-0 voorsprong mee naar Parijs, waar de return op dinsdag 7 mei gepland staat.

