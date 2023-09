Dortmund heeft aan 2 doelpunten niet genoeg tegen promovendus en speelt gelijk

Vrijdag, 1 september 2023 om 22:36 • Lars Capiau • Laatste update: 23:12

Borussia Dortmund heeft voor de tweede keer dit seizoen punten laten liggen in de Bundesliga. In het eigen Signal Iduna Park speelde de ploeg van trainer Edin Terzic teleurstellend met 2-2 gelijk tegen promovendus 1. FC Heidenheim. Dortmund stond bij rust op een comfortabele 2-0 voorsprong, maar zag Heidenheim in de tweede helft de stand gelijktrekken. Het is het volgende puntverlies voor Dortmund, dat na drie wedstrijden nu op vijf punten staat.

Bij die Borussen stond Donyell Malen weer aan de aftrap. De Nederlander vormde samen met Karim Adeyemi en ex-Ajacied Sébastien Haller de voorhoede. De van Werder Bremen overgekomen Niclas Fullkrüg begon nog op de bank, maar verving na een kleine tachtig minuten spelen de Ivoriaan.

De ploeg van Terzic begon voortvarend aan de wedstrijd. Al na een kwartier spelen stond de nummer twee van afgelopen Bundesliga-seizoen op een 2-0 voorsprong. Julian Brandt opende na ruim vijf minuten spelen de score. Een afgeslagen voorzet van Malen belandde via Emre Can bij Brandt, die uit de draai knap afmaakte: 1-0. Diezelfde Can deed nog geen tien minuten later een duit in het zakje door een strafschop te benutten: 2-0.

Daarmee leek er geen vuiltje aan de lucht voor Dortmund. Niets bleek echter minder waar. Een waarschuwingsshot losten de bezoekers al snel na rust, maar de aansluitingstreffer werd afgekeurd vanwege een handsbal van Marvin Pieringer. Die aansluitingstreffer viel na zestig minuten alsnog. Eren Dinkci schoot de bal met een droge knal in de korte hoek: 2-1. Het werd echter nog erger voor die Borussen, daar Tim Kleindienst in de slotfase een strafschop benutte en zo de eindstand op 2-2 bepaalde.