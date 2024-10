Donny van de Beek kan geen antwoord geven op de vraag wat het verschil was tussen zijn ervaring met Erik ten Hag bij Ajax en bij Manchester United. Dat blijkt in een interview met The Athletic. “Dat is moeilijk. Zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp?”, aldus de 27-jarige middenvelder van Girona.

Van de Beek ging in de zomer van 2020 voor 39 miljoen euro van Ajax naar Manchester United, maar werd nooit onomstreden bij the Red Devils. De negentienvoudig international van het Nederlands elftal kwam nauwelijks aan spelen toe op Old Trafford en vertrok na verhuurperiodes bij Everton en Eintracht Frankfurt deze zomer naar Girona.

“Normaal gesproken gaat het in het tweede seizoen voor veel spelers beter”, blikt Van de Beek terug. “Maar het was ook een moeilijke situatie. De coach (Ole Gunnar Solskjaer, red.) vertrok en toen kwam er een nieuwe trainer (Ralf Rangnick, red.). Dan is het altijd chaotisch. Je weet dat er dan geen stabiele situatie is. Dus daarom ben ik naar Everton gegaan, ja.”

Na de komst van Ten Hag kreeg Van de Beek hier en daar weer wat minuten. De ex-Ajacied noemt zijn zware knieblessure in januari 2023 echter ‘een cruciaal moment’. “Het was heel ongelukkig, want ik speelde weer wat meer wedstrijden, vooral rond de winter. Toen raakte ik geblesseerd. Het was niet makkelijk, het was een heel slechte timing.”

“Als je wat meer begint te spelen, dan kan je in je ritme komen. Maar die blessure kwam en dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Er komen weer nieuwe spelers bij en je begint weer helemaal onderaan. Dat is moeilijk. Ik zou zeggen dat dat een cruciaal moment voor mij was bij Manchester United. Als je speelt word je sterker en beter, maar ik kreeg deze blessure. Dat was moeilijk.”

Samenwerking met Ten Hag

The Athletic schetst hoe Manchester United nog altijd niet constant kan presteren. “Ik denk dat dat moeilijk is”, zegt Van de Beek. “Ik speelde er, dus ik weet dat het niet makkelijk is voor de spelers. Het zijn nog steeds heel goede spelers. Het is niet makkelijk om hen in deze situatie te zien. Ik weet dat ze het kunnen. Ik hoop dat ze de situatie kunnen omdraaien.”

Het ligt niet aan de druk die komt kijken bij the Red Devils, zegt de Nederlander. “Overal is druk, niet alleen bij Manchester United. Dat is bij elke grote club. Toen ik bij Ajax speelde was er ook druk. Dat is geen probleem voor de spelers. Maar ja... Ik kan je niet vertellen waar het aan ligt. Het is raar. Ze kunnen het wel, dat weet ik zeker.”

Als Van de Beek gevraagd wordt naar het verschil tussen zijn ervaring met Ten Hag bij Ajax en bij Manchester United, reageert hij: “Ik weet het niet... Dat is moeilijk. Zullen we doorgaan naar het volgende onderwerp?” De spelmaker zit ogenschijnlijk goed op zijn plek bij Girona, voor wie hij tot dusver zeven keer zijn opwachting maakte. Van de Beek was goed voor één goal en één assist in die duels. Hij ligt tot medio 2028 vast in Spanje.