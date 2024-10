Donny van de Beek geeft na 'zure' nederlaag zijn eerlijke mening over Feyenoord

Donny van de Beek baalt stevig van de nederlaag in de Champions League tegen Feyenoord (2-3). De 27-jarige middenvelder van Girona beleefde persoonlijk succes met zijn eerste officiële doelpunt in tweeënhalf jaar tijd, maar vindt dat er veel meer had ingezeten voor de Catalanen. "In de tweede helft waren we beter", aldus Van de Beek voor de camera van Ziggo Sport.

Van de Beek zette Girona in de tweede helft op aangeven van Arnaut Danjuma op 2-2. Via een ongelukkig eigen doelpunt van Ladislav Krejci trok Feyenoord de zege over de streep: 2-3.

"Het is heel zuur dat we die derde goal nog tegenkrijgen", aldus Van de Beek. "Het is een lullige goal. Dat kan natuurlijk gebeuren. Dat is gewoon zuur. We hebben zelf kansen gehad. We hadden veel druk naar hun doel toe."

Van de Beek voelde dat er veel meer inzat voor zijn ploeg. "Na de 2-2 dacht ik echt: we gaan hem nog doortrekken ook. We waren aan het pushen. Die 2-3 valt eigenlijk uit het niets. Die zag niemand aankomen. Dat was voor ons natuurlijk een mentale tik."

In de eerste helft miste Feyenoord natuurlijk ook een penalty. Zij hadden in de eerste helft misschien iets betere kansen, maar ik denk op basis van de tweede helft moeten wij die wedstrijd gewoon winnen.

Van de Beek kampte de laatste jaren met veelvuldig blessureleed. Zijn laatste doelpunt tot aan de wedstrijd tegen Feyenoord dateerde van 22 mei 2022 met Everton tegen Arsenal.

"Dat ik scoor is persoonlijk goed, goed voor het vertrouwen. Ik voel zelf dat ik fitter aan het worden ben. Het kan natuurlijk altijd. Ik kom van heel ver, dat weet iedereen. Ik ben vol gas aan het geven. Ik probeer het team te helpen."

Van de Beek wordt gevraagd om zijn eerlijke mening over Feyenoord. "Ik vond Feyenoord zeker in de eerste helft goed spelen. Het was moeilijk voor ons aan de bal. We konden lastig druk op ze zetten, want ze speelden er best goed onderuit. Dat deden wij een paar keer minder. Ik vond ons de tweede helft wel beter dan Feyenoord, maar je krijgt niet altijd wat je verdient."

Van de Beek speelt sinds afgelopen zomer bij Girona, dat hem overnam van Manchester United. "We hebben een goed team. Ik voel me goed op mijn plek hier."