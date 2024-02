Donny van de Beek en Estelle Bergkamp voor tweede keer ouders geworden

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Donny van de Beek, die voor de tweede keer vader is geworden.

Van de Beek deelt zaterdagmiddag mooi nieuws via Instagram. Op donderdag is zijn vriendin Estelle Bergkamp, dochter van Dennis Bergkamp, bevallen van een zoontje: Navy van de Beek. Het is het tweede kind van het stel.

Onder de Instagram-post worden Donny en Estelle gefeliciteerd door honderden mensen, waaronder een aantal voormalig ploeggenoten van de middenvelder. Onder meer Davy Klaassen, Ryan Gravenberch en Perr Schuurs reageren met een felicitatie.

Navy is dus het tweede kind voor Donny en Estelle. In april 2022 werd hun dochter Lomée al geboren. Van de Beek heeft sinds 2019 een relatie met de 26-jarige Estelle Bergkamp, die in Londen werd geboren toen haar vader jaren geleden voor Arsenal uitkwam.

De middenvelder heeft het de laatste jaren niet makkelijk op sportief gebied. Bij Manchester United wist hij, mede door blessureleed, niet te imponeren. Dit seizoen speelt hij op huurbasis bij Eintracht Frankfurt, maar ook daar is hij niet altijd verzekerd van een basisplaats. Daarnaast heeft de Duitse club hem niet ingeschreven voor wedstrijden in de Conference League.

