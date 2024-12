Donny van de Beek blikt terug op gitzwarte periode: 'Ik dacht: waar ben ik mee bezig?'

Donny van de Beek is bij Girona weer gelukkig. Na een mislukt avontuur bij Manchester United en een gitzwarte periode bij Eintracht Frankfurt, voelt de Ajax-middenvelder zich in Spanje eindelijk weer de oude. Dat vertelt hij zelf in een exclusief interview met Voetbal International.

Het is 2019 als de wereld aan de voeten ligt van Van de Beek. Hij heeft net een topseizoen achter de rug bij Ajax, maar zal stiekem toch balen van de op een haar na misgelopen Champions League-finale tegen Liverpool.

Veel sleutelfiguren van die historische Ajax-selectie vertrekken. Frenkie de Jong, FC Barcelona. Matthijs de Ligt, Juventus. Ook Van de Beek, zelfs op de shortlist voor de Ballon d'or, geniet concrete interesse van onder andere Real Madrid.

Uiteindelijk vertrekt de dynamische middenvelder een jaar later, in de septembermaand van 2020. Net als ploeggenoot Hakim Ziyech vertrekt hij bij Ajax om in de Premier League aan de slag te gaan. De Marokkaan verkast naar Chelsea, Van de Beek kiest voor Manchester United, dat 44 miljoen euro betaalt voor de international.

Het blijkt een foute keuze. De middenvelder krijgt onder Ole Gunnar Solskjaer en later ook onder bekende trainer Erik ten Hag maar weinig speeltijd. Eerst wordt Van de Beek tijdelijk gestald bij Everton, later moet een huurperiode in Frankfurt uitkomst bieden. Dat laatste werkt averechts.

"Bij Manchester United was mijn rol wel uitgespeeld, dus aan het begin van dit jaar wilde ik elders minuten gaan maken", blikt Van de Beek bij VI terug. "De keuze voor Duitsland leek mooi, en begrijp me niet verkeerd, Eintracht Frankfurt is echt een grote en mooie club, maar ik heb daar echt verloren rondgelopen."

"Ik was een huurspeler voor een paar maanden en dan is het heel simpel: dan moet je gewoon vanaf de eerste wedstrijd leveren en indruk maken. Maar dat kón ik gewoon niet." Hij legt uit waarom. "Ik kwam van zó ver, had ritme en een reeks wedstrijden nodig, alleen, dat was simpelweg niet mogelijk."

"Het gevolg was dat ik mezelf gek ging maken. Ik moest in een wedstrijd laten zien wat ik kon, waardoor ik veel te veel ging doen, en mezelf voorbijliep." Ook de privésituatie was zeer onprettig. Zijn hoogzwangere vriendin, Estelle Bergkamp, verbleef samen met hun andere dochtertje, in Engeland.

"Zat ik daar in mijn eentje in Frankfurt. Mijn gezin in Engeland, voetballend liep het totaal niet. Ik dacht in die periode soms wel echt: Waar ben ik mee bezig?", aldus Van de Beek, die dit seizoen ook met veel pijn keek naar de situatie van zijn jeugdliefde: Ajax. Hij is ze altijd blijven volgen.

"Ook vorig seizoen heb ik dat gedaan, maar dat maakte mijn gemoedstoestand er niet beter op. De vrije val van Ajax raakte me echt, dat deed gewoon pijn om te zien." Een terugkeer bij de recordkampioen zal ongetwijfeld door zijn hoofd gespookt hebben.

"Het was mijn club en dat gevoel gaat ook niet weg. Van een terugkeer is nooit sprake geweest, het is simpelweg nooit concreet geweest. Of dit in de toekomst wel gaat gebeuren? Dat is nu gewoon moeilijk te zeggen, want in de afgelopen jaren heb ik wel geleerd dat in het voetbal niets te voorspellen is."

Na een hele nare periode heeft Van de Beek bij Girona het geluk nu hervonden. "Ik geniet weer", straalt hij. "Het plezier, het genieten van het spelletje. Dat is zo belangrijk en dat gevoel heb ik zo lang gemist. Ik voel me eindelijk weer voetballer."

"Ik heb dit seizoen volgens mij al meer minuten gemaakt dan in de afgelopen vier jaar bij elkaar opgeteld. Dat zegt genoeg. Het goede gevoel is terug, ik voel weer vertrouwen en het heilige vuur in me is aangewakkerd. Eindelijk."