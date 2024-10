Domper voor Farioli en Ajax op dag van Europa League-wedstrijd tegen Slavia Praag

Kian Fitz-Jim mist zondag ook de thuiswedstrijd van Ajax tegen FC Groningen, zo verzekert Voetbal International donderdag. De middenvelder is niet op tijd hersteld van een spierblessure die hij woensdag opliep op de training. Fitz-Jim mist donderdagavond ook de uitwedstrijd tegen Slavia Praag in de Europa League.

Het is momenteel nog onduidelijk hoelang Fitz-Jim uit de roulatie is. Ajax wil eerst enkele medische tests afleggen, voordat een diagnose kan worden gesteld over de aard van de blessure van de middenvelder.

Fitz-Jim mist naast de ontmoeting met Groningen ook de aankomende twee interlands van Jong Oranje. De verwachting is dat hij na de interlandperiode weer kan aansluiten bij de selectie van trainer Francesco Farioli.

De spierblessure is een tegenvaller voor Fitz-Jim. De middenvelder (21) beleeft dit seizoen namelijk zijn doorbraak bij Ajax. Hij speelde tot dusver vier wedstrijden in de Eredivisie en zes in de Europa League, inclusief voorronden.

Fitz-Jim tekende vorige week donderdag nog voor de openingstreffer tegen Besiktas in de Europa League. Het was het startsein van een makkelijke avond voor Ajax, dat uiteindelijk met 4-0 zegevierde op eigen veld.

Het wegvallen van Fitz-Jim is een tegenvaller voor Farioli. De Italiaanse coach mist tegen Slavia Praag ook al Jordan Henderson, Wout Weghorst en Bertrand Traoré.

Slavia Praag kende net als Ajax een voortvarende start van het seizoen in de Europa League. De Tsjechische topclub was in de eerste ronde namelijk met 0-2 te sterk voor het Bulgaarse Ludogorets.