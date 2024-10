Domino’s zet Manchester United-manager Erik ten Hag voor schut met busje voor Old Trafford

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Erik ten Hag, die door Domino’s belachelijk wordt gemaakt op X.

Ten Hag staat erger dan ooit onder druk bij Manchester United. The Reds kennen een teleurstellende seizoensstart en de 54-jarige manager wordt daarvoor verantwoordelijk gehouden.

Vorige week meldde de BBC dat Ten Hag de afgelopen twee wedstrijden tegen FC Porto (3-3) en Aston Villa (0-0) overeind moest blijven om zijn baan te behouden. Of de twee gelijke spelen voldoende waren, zal in de komende dagen bekend worden.

Domino’s laat er echter geen gras over groeien en maakt de manager van Manchester United belachelijk met een bericht op X. Daarop is een busje van de Amerikaanse restaurantketen te zien met een foto van Ten Hag.

“We’re hiring (not you)”, valt er te lezen naast het hoofd van Ten Hag, met ‘Je hebt de juiste mensen nodig voor de beste banen’ als caption, suggererend dat de Nederlander niet geschikt is als hoofdtrainer van Manchester United.