Dollende Tadic spreekt onder meer over Ajax en wordt teruggefloten bij persmoment: ‘English please’

Dusan Tadic kijkt uit naar het Europa League-duel met AZ van komende donderdag, zo maakt hij duidelijk op de persconferentie in Alkmaar. De aanvaller van Fenerbahçe zit zich zichtbaar goed in zijn vel en hij is blij om voor even weer terug te zijn in Nederland.

Het is de tweede keer in iets meer dan een maand tijd dat Tadic in Nederland is om een wedstrijd af te werken. Op 3 oktober speelde Fenerbahçe al tegen FC Twente (1-1) en in de vierde speelronde staat het duel met AZ op het programma.

Tijdens het persmoment daags voor de ontmoeting met AZ verschijnt Tadic met een goed humeur voor de camera’s. Hij spreekt onder meer over het niveau van de Eredivisie en zijn blijvende liefde voor Ajax.

“Broodje kaas! Eet smakelijk”, zo begint Tadic dollend in het Nederlands. “Jullie willen de persconferentie in het Nederlands doen? De Nederlandse competitie is veel beter dan de Turkse…”, vervolgt Tadic, die dan onderbroken wordt door een perschef. “In English, please…”

“Ik wilde alleen even laten zien dat ik goed ben in Nederlands”, lacht Tadic, die vervolgens vertelt dat hij heeft genoten van de zeges van Ajax op Feyenoord (0-2) en PSV (3-2).

“Ze doen het fantastisch met de nieuwe trainer. Er is een nieuwe energie en ik ben blij dat te zien. Hopelijk kunnen ze ‘Pak Schaal’”, besluit Tadic met gevoel voor humor.

Voor het ingaan van de vierde speelronde bezet Fenerbahçe, dat vijf punten sprokkelde, de vijftiende plek op de Europa League-ranglijst, terwijl AZ met drie punten op de 24ste positie staat.