Dit zijn de vermoedelijke opstellingen van FC Twente en Manchester United

FC Twente treft woensdagavond op Old Trafford grootmacht Manchester United. De Tukkers speelden nog nooit in het iconische stadion. Waar Twente met een goed gevoel naar Engeland is afgereisd voor het Europa League-duel, kenden the Mancunians van Erik ten Hag een slechte generale.

De ploeg van trainer Joseph Oosting won afgelopen zondag nog overtuigend met 0-5 op bezoek bij Almere City. Woensdagavond treft Twente met Manchester United een tegenstander van een heel andere orde.

Oosting wil echter niets weten van ‘een schoolreisje’. Toen dinsdag tijdens de voorbereidende persconferentie het woord viel, reageerde hij geïrriteerd. “Daar is absoluut geen sprake van. Er is niemand in de selectie, de staf of de club die zegt: mooi, we hebben een gezellig uitje naar Manchester. Dat wil ik ook niet horen. We zijn hier met een missie. We willen aan de wereld laten zien dat we terecht op dit podium staan.”

De Nederlandse oefenmeester weet dat er woensdagavond veel ogen op de wedstrijd tussen zijn Twente en Manchester United gericht zijn. “Maar ik denk nu niet: dit is de grootste wedstrijd in mijn loopbaan. Ik vind het vooral een belangrijke wedstrijd.”

Voor Oosting is er na de klinkende zege op Almere City geen reden om de basiself flink op de schop te gooien. Het Algemeen Dagblad verwacht dat de trainer van Twente tegen Manchester United met dezelfde elf spelers aantreedt.

De ochtendkrant denkt daarnaast dat Erik ten Hag bij the Red Devils met veel grote namen aan de aftrap verschijnt. Manchester United speelde zaterdag met 0-0 gelijk tegen Crystal Palace en gaf de tegenvallende start in de Premier League daarmee een vervolg.

Het treffen op Old Trafford wordt een weerzien tussen veel bekenden. Anass Salah-Eddine, Youri Regeer en Carel Eiting (FC Twente) waren bij (Jong) Ajax ploeggenoten van André Onana, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez en Antony (Manchester United).

Vermoedelijke opstelling Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martínez, Dalot; Ugarte, Mainoo, Fernandes; Diallo, Rashford, Garnacho.

Vermoedelijke opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Edinne; Regeer, Eiting, Steijn; Rots, Lammers, Van Bergen