'Dit zegt alles' - Sem Smit deelt foto van vriend Steven Bergwijn met Karim Benzema

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Sem Smit, de vriendin van Steven Bergwijn.

Bergwijn kon zondag tevreden terugkijken op zijn debuut in het shirt van Ittihad Club. De buitenspeler gaf twee assists in een 7-1 overwinning. Bergwijn fungeerde tweemaal als aangever bij treffers van Karim Benzema, die uiteindelijk goed was voor een hattrick.

Bergwijns vriendin, Sem Smit, heeft op Instagram een foto van het officiële Instagram-account van Ittihad Club gedeeld, waarop Bergwijn lachend te zien is met Benzema. “Zijn gezicht spreekt boekdelen”, schrijft ze bij de foto, waarmee ze impliceert dat de aanvaller dolgelukkig is in Saudi-Arabië.



Het is een groot contrast met een beeld dat twee maanden geleden menig Ajax-supporter in het verkeerde keelgat schoot: een gapende Bergwijn die op de bank zit tijdens een duel met NAC Breda. De voormalig Ajacied liet later weten dat hij niet aan het gapen was, maar dat hij een hand voor zijn mond deed omdat een ploeggenoot een scheet gelaten had.