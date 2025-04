De Engelse pers is niet te spreken over het optreden van Virgil van Dijk tegen Fulham. Zondag ging Liverpool verrassenderwijs onderuit in de Premier League (3-2) en zeker bij de derde tegentreffer kon de Nederlandse centrumverdediger niet overtuigen.

De Liverpool-defensie was absoluut niet scherp bij de treffers van Fulham, dat binnen veertien minuten een 0-1 achterstand wist om te buigen in een 3-1 voorsprong. In de tweede helft kwam de ploeg van manager Arne Slot nog wel tot 3-2, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.

De Britse media zijn na afloop hard met de rapportcijfers voor Van Dijk, die een absolute onvoldoende scoorde met zijn optreden. Ibrahima Konaté wordt overigens minstens zo hard aangepakt in de pers.

“Van Dijk timede helemaal verkeerd bij de derde treffer van Fulham, waardoor Rodrigo Muniz kon scoren. Na de rust herstelde hij zijn optreden uit de eerste helft wel enigszins”, schrijft Liverpool Echo, dat een 5 uitdeelt aan de Oranje-international.

GOAL geeft eveneens een onvoldoende aan Van Dijk (een 4), voornamelijk vanwege zijn onvergeeflijke fout bij de 3-1. “Een ongebruikelijk grote fout bij het derde doelpunt van Fulham, toen hij volledig uit positie stond.”

Van Daily Express krijgt Van Dijk ook een 4. “De aanvoerder maakte een grote fout bij de 3-1. Muniz was veel te sterk voor Van Dijk. Hij protesteerde nog wel, maar zijn appel werd direct weggewuifd door de arbitrage.”

De fanpagina This is Anfield beoordeelt het spel van de centrumverdediger met een 5. “Hij hielp eerst zijn ploeggenoot, maar vervolgens maakte hij zelf een grote fout. Hij werd wel beter in de tweede helft toen Liverpool aanvallender ging spelen, maar toen was de schade al aangericht”, zo klinkt het.