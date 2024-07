Dit schrijven de media na exit Oranje: ‘Hij eindigt het EK met verdampt krediet’

Voor het Nederlands elftal spatte woensdagavond de EK-droom uiteen, toen Ollie Watkins in blessuretijd van de halve finale tegen Engeland de beslissende 1-2 tegen de touwen schoot. De Nederlandse media vinden dat niet verrassend, ondanks de zichtbaar tentoongestelde strijd. Ze zijn het er namelijk over eens: Oranje liet dit EK geen enkel moment het niveau van een potentiële winnaar zien. Dit is wat de media 'the day after' schrijven.

"Met een masterclass hogeschoolvoetbal blies Engeland het Oranje-sprookje uit", zo schrijft Valentijn Driessen namens De Telegraaf. Driessens collega's zijn het met hem eens: Oranje maakte vrijwel geen moment aanspraak op de Europese eindzege.

“Er was eigenlijk maar één fase waarin Oranje echt even aanspraak maakte op méér”, zo schrijft Maarten Wijffels van het Algemeen Dagblad. “Dat was rond de 1-0 van Xavi Simons, die fraai raak schoot van afstand na een gewonnen duel ver op de vijandelijke helft.”

Voor de rest was het armoe troef, concludeerden de media. Ondanks de zichtbare vechtlust, zoals Volkskrant-journalist Willem Vissers gewaarwerd. “Oranje was: vechtlust, de eeuwige gedachte aan herstel, het nooit schrikken van een achterstand of een mindere periode. De veerkracht ook, of de goede omzettingen van de bondscoach, Ronald Koeman.”

“Dat alles woog aardig op tegen al die misverstanden, de verloren duels, het gebrek aan kansen, aan benodigde techniek op het hoogste niveau af en toe. De sloomheid soms, in bepaalde fasen.”

’Het komt straks aan op de vraag: ga je doorselecteren?'

Het journaille vindt dat, over het gehele toernooi bezien, Oranje zich óók nooit als potentiële titelkandidaat heeft opgeworpen. Driessen spreekt van ‘een te labiele’ ploeg en licht de zwakke prestatie van routinier Memphis Depay dit toernooi uit. “Wie erbij zijn geweest, zullen wijzen op het labiele karakter van de ploeg en Koemans onvoorwaardelijke trouw aan spits Memphis Depay, die dat nooit terugbetaalde.” Wijffels denkt hardop over doorselecteren.

“Het komt straks aan op de vraag: ga je doorselecteren? En zo ja, met wie?” Wijffels wijst op het gebrek aan alternatieven voor Depay van wereldklasse. “Een nieuwe Kluivert, Van Nistelrooij of Van Persie dient zich niet aan. Maar het spitsenarsenaal werd dit EK wel met twee man uitgebreid: Joshua Zirkzee en Brian Brobbey."

Met name bij Zirkzee ziet Wijffels voldoende doorgroeimogelijkheden. "Misschien dat hij dat Zirkzee kan doorgroeien naar de positie van Memphis, die het na zijn magere WK in Qatar ook dit toernooi niet liet zien. Hij eindigde het EK met een nieuwe blessure en met een stilaan verdampt krediet." Voor Memphis was het woensdag al na 35 minuten einde wedstrijd wegens een hamstringblessure. Zirkzee, die zijn tweede interland speelde, kwam in extremis het veld in. In de kwartfinale tegen Turkije maakte hij zijn debuut voor Oranje.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties