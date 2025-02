Dit miljoenenbedrag kunnen Feyenoord en PSV in 90 minuten verdienen

Feyenoord en PSV spelen dinsdag en woensdag twee belangrijke returns in de tussenronde van de Champions League. Niet alleen op sportief vlak, maar ook financieel gezien. De UEFA keert namelijk 11 miljoen euro uit voor het bereiken van de achtste finale.

Feyenoord wacht dinsdagavond om 18.45 uur een uitduel met AC Milan. In San Siro verdedigen de Rotterdammers een 1-0 voorsprong.

PSV gaat juist met een achterstand de return in. De Eindhovenaren verloren vorige week in Turijn met 2-1 van Juventus. De terugwedstrijd in het Philips Stadion wordt woensdagavond om 21.00 uur gespeeld.

In de knock-outfase van de Champions League beloont de UEFA niet meer per wedstrijd, maar per ronde. Een plek in de achtste finale kan Feyenoord en PSV liefst 11 miljoen euro opleveren.

Mochten de Nederlandse clubs verliezen, wordt de inkomstenstroom niet aangevuld. Tot dusver hielden Feyenoord en PSV al circa 50 miljoen euro over aan de huidige Champions League-campagne.

In het restant van de knock-outfase lopen de beloningen steeds verder op. Een plek in de kwartfinale levert liefst 12,5 miljoen euro op. Een halvefinaleplek zorgt voor een bonus van 15 miljoen euro.

Finalisten kunnen nog eens 18,5 miljoen euro bijschrijven, waarna de winnaar 6,5 miljoen euro extra incasseert.