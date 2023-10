Dit is waarom Mbappé zijn eigen moeder moet ontslaan voor een transfer naar Real

Kylian Mbappe moet op zoek naar een nieuwe zaakwaarnemer, wil hij na dit seizoen een transfer naar Real Madrid maken, zo meldt Marca. De sterspeler van Paris Saint-Germain wordt momenteel vertegenwoordigd door zijn moeder, Fayza Lamari. Doordat de FIFA inmiddels een strengere regelgeving hanteert, beschikt zij niet over een vereiste licentie om zijn belangen bij een transfer te behartigen.

Mbappé werd afgelopen zomer veelvuldig met een overgang naar Real in verband gebracht. De 24-jarige aanvaller beschikt bij PSG over een aflopend contract, waardoor hij nog steeds aan de Spaanse topclub gelinkt wordt.

Marca beweert dat Mbappé de professionele band met zijn moeder moet verbreken om naar het Santiago Bernabéu te kunnen verhuizen. Door de nieuwe regelgeving van de FIFA kunnen transfers alleen nog gerealiseerd worden door erkende voetbalmakelaars.

Zijn moeder Lamari staat niet geregistreerd op het FIFA Agent Platform en mag daardoor geen spelers op officiële basis vertegenwoordigen, over een contract onderhandelen of ook maar een commissie opstrijken, zelfs niet indirect. Lamari kan op zijn vroegst pas in mei 2024 examen doen.

De FIFA wil dat zaakwaarnemers een officiële licentie hebben. Daarnaast is de wereldvoetbalbond van plan om de torenhoge commissies die agenten verdienen op transfersommen en salarissen aan banden te leggen. Spelers mogen zich sinds 1 oktober ook niet meer laten vertegenwoordigen door meerdere zaakwaarnemers.

Er zijn echter een paar mazen in de wet die onderzocht kunnen worden. Zo heeft een rechtbank in Duitsland bepaald dat Duitse clubs, zaakwaarnemers én spelers zich nog niet aan de nieuwe regelgeving hoeven te houden. Ook in Engeland is er momenteel nog een ‘blokkade’ totdat er door het rechtssysteem een definitieve uitspraak is gedaan over deze kwestie.

Om te onderhandelen over een transfer naar Real Madrid of het verlengen van zijn aflopende verbintenis bij PSG zal Mbappé dus een nieuwe zaakwaarnemer moeten zoeken. Een familielid is niet langer toegestaan, behalve als diegene over een officiële licentie beschikt.